Wilde Verfolgungsjagd eines 17-Jährigen endet in Stockerau

Kein Führerschein, Drogen im Blut, kein Kennzeichen – und trotzdem 20 Kilometer Flucht auf der Autobahn.

Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn ist am Donnerstagabend auf der Donauuferautobahn (A22) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Er fuhr dabei rund 20 Kilometer weit, bevor er in Stockerau im Bezirk Korneuburg angehalten werden konnte.

Mehr zum ThemaAnwalt nach Ausraster bei Verkehrskontrolle selbst vor Gericht⇢

Anzeige erstattet

Gegen den Jugendlichen wird nun Anzeige erstattet. Wie die Exekutive mitteilte, besaß der junge Fahrer keinen Führerschein, stand unter dem Einfluss von Suchtmitteln und lenkte ein Fahrzeug, das nicht zum Straßenverkehr zugelassen war.

Seinen Angaben zufolge war er bereits zuvor in Wien einer Anhaltung durch die Polizei entkommen.

Mehr zum ThemaIrre Fahrt auf drei Rädern – Polizei stoppt Alko-Lenker⇢

Minderjährige ohne Führerschein riskieren in Österreich eine Geldstrafe von mindestens 363 Euro bis zu 2.180 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen. Aufgrund der zusätzlichen Verstöße – Suchtmitteleinfluss, fehlende Zulassung und Flucht vor der Polizei – können weitere Strafen hinzukommen.