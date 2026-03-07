Handyraub eskaliert: Syrer wollten Opfer vor Zug stoßen

Ein Handyraub am Bahnhof eskaliert brutal – und endet nur durch das mutige Eingreifen eines Zeugen.

Am Donnerstagnachmittag wurden am Bahnhof Lochau-Hörbranz zwei syrische Staatsbürger im Alter von 19 und 20 Jahren festgenommen. Gegen 14.30 Uhr hatten die beiden versucht, einen 38-jährigen Tunesier auszurauben. Die Situation eskalierte, als die Angreifer das Opfer in Richtung der Bahngleise zu drängen versuchten.

Ein aufmerksamer Zeuge griff ein und verhinderte damit Schlimmeres – die Täter ließen von ihrem Opfer ab und wurden kurz darauf von der Polizei gestellt. Beide befinden sich seither in der Justizanstalt Feldkirch in Haft.

Angriff auf Gleise

Begonnen hatte der Übergriff damit, dass der 19-Jährige dem Tunesier in die Jackentasche griff, um an dessen Mobiltelefon zu gelangen. Als das Opfer Widerstand leistete, gingen beide Männer mit Faustschlägen auf ihn los. Auch nachdem der 38-Jährige zu Boden gegangen war, setzten die Täter ihre Attacke fort.

Als er sich wieder aufrichtete, versuchten die beiden, ihn auf die Gleise zu stoßen. Erst das Einschreiten des Zeugen beendete den Angriff.

Der Tunesier zog sich bei dem Vorfall mehrere Schürfwunden sowie Prellungen zu.

Warum es überhaupt zu der Auseinandersetzung kam, ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.