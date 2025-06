Unwetter-Gefahr: Diese Regionen trifft es heute besonders hart

Das verlängerte Pfingstwochenende bringt keine Wetterbeständigkeit nach Österreich. Stattdessen ziehen Gewitter, Regenschauer und teils stürmische Winde über das Land.

Das Wetter in Österreich zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner wechselhaften Seite. Über das verlängerte Pfingstwochenende dominieren Gewitter, Niederschläge und teilweise kräftige Windböen das meteorologische Geschehen.

Bereits am Donnerstagnachmittag entwickeln sich zwischen Osttirol und dem Mühl- sowie Weinviertel vereinzelte, teils intensive Gewitter. Besonders betroffen sind die Regionen Oberösterreich, das Mostviertel, Waldviertel und Weinviertel. Auch Wien bleibt von Gewittern nicht verschont. Am späten Nachmittag und frühen Abend können lokal heftige Wetterphänomene auftreten – mit punktuell starken Regenfällen, größerem Hagel und intensiven Windböen. Die Intensität variiert je nach Region, flächendeckende Unwetter sind jedoch nicht zu erwarten.

Der Freitag beginnt vielerorts noch sonnig. Die Temperaturen steigen auf schwülwarme 23 bis 31 Grad Celsius. Die höchsten Werte werden im östlichen Landesteil gemessen. Im Laufe des Tages bilden sich in und entlang der Nordalpen zunehmend Quellwolken. Daraus können sich regional Schauer und Gewitter entwickeln, die stellenweise auch kräftiger ausfallen können. Abseits davon herrscht überwiegend Windstille. Lediglich in Unterkärnten weht zeitweise mäßiger Südwestwind. In einer Höhe von etwa 2.000 Metern werden zur Mittagszeit rund 12 Grad Celsius erreicht.

Wochenendprognose

Am Samstag erwartet die Österreicherinnen und Österreicher ein Mix aus Sonnenschein und Bewölkung. Die längsten Sonnenphasen dürften in Kärnten und im Burgenland zu verzeichnen sein. Im westlichen und nördlichen Landesteil ziehen hingegen bereits in den frühen Morgenstunden dichtere Wolkenfelder auf. Dort kann es vereinzelt schon frühmorgens zu Regenschauern kommen. Im weiteren Tagesverlauf sind besonders in diesen Gebieten auch Gewitter möglich. Der Südwestwind nimmt landesweit an Stärke zu. Die Temperaturen klettern auf 24 bis 32 Grad Celsius. In der Nacht zum Pfingstsonntag ziehen aus Bayern kommend Regenfälle und Gewitter nach Österreich herein.

Der Sonntag steht im Zeichen einer Kaltfront, die von Nordwesten her das Land überquert. Mit ihr breiten sich Regen und Gewitter von Deutschland aus in südlicher und östlicher Richtung aus. Die Temperaturen gehen deutlich zurück und erreichen mittags meist nur noch Werte zwischen 15 und 23 Grad Celsius. Im Südosten hält sich die warme Luftmasse noch etwas länger, sodass dort am Nachmittag bis zu 30 Grad Celsius möglich sind. Allerdings muss auch in dieser Region am Abend mit Unwettern gerechnet werden. Zusätzlich sorgt kräftiger bis stürmischer Nordwestwind für unruhige Verhältnisse.

Kühlerer Pfingstmontag

Der Pfingstmontag präsentiert sich spürbar kühler mit Höchstwerten von lediglich 14 bis 22 Grad Celsius. Der Tag verläuft wechselhaft mit Wind und zeitweise auftretenden, gewittrigen Schauern, die erneut aus Deutschland nach Österreich ziehen.

Zwischendurch zeigt sich aber auch immer wieder die Sonne.

