Sonniger Sommertag in Wien mit Gewittergefahr am Abend

Ein Sommertag mit Spannung: Nach dem Hagel kommt die Hitze zurück. Nach dem gestrigen Wetterdrama mit sintflutartigen Regenschauern und Hagel über Wien, startet der 2. Juni mit einem Hauch von Sommerfrische und einer ordentlichen Portion Spannung in der Luft. Die Stadt atmet kurz durch, doch die Wetterlage bleibt dynamisch – und das nicht nur für Sonnenanbeter, sondern auch für alle, die heute draußen unterwegs sind.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Heiter und angenehm warm, rund 21 °C

Tagsüber: Temperaturen klettern auf bis zu 29 °C, sommerlich heiß

Sonne: Fast 16 Stunden Sonnenschein

Wind: Schwach aus westlichen Richtungen, bis 17 km/h

Nachmittag: Gewitterneigung steigt deutlich an, lokale Regenschauer und Gewitter möglich

Abend: Kurzzeitig starke Niederschläge und auffrischender Wind möglich

Warnung: Keine offizielle Wetterwarnung, aber Himmel im Auge behalten

Wetter in ganz Österreich

Osten (Niederösterreich, Burgenland, Wien): Sommerlich warm, 27–30 °C. Sonne dominiert, ab Nachmittag teils kräftige Gewitter möglich, besonders im Waldviertel und südlichen Wiener Becken.

Süden (Steiermark, Kärnten): Freundlicher Start, ab Mittag Gewittergefahr, besonders in der nördlichen Oststeiermark. Temperaturen zwischen 26 und 29 °C.

Westen (Tirol, Vorarlberg, Salzburg): Wechselhaft, dichtere Wolkenfelder, wiederholt Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 23–27 °C.

Zentrum (Oberösterreich, Salzburg, Teile der Steiermark): Freundlicher Start, am Nachmittag und Abend teils kräftige Gewitter. Temperaturen 25–28 °C.

Wettertrend für die kommenden Tage

Am Dienstag bleibt die Wetterlage angespannt: Es bleibt warm, doch die Gewitterneigung hält an. In Wien werden maximal 24 °C erwartet, erneut sind Regenschauer und Gewitter möglich.

Erst ab Mittwoch beruhigt sich das Wetter etwas, die Temperaturen steigen wieder auf rund 27 °C und die Sonne zeigt sich häufiger.

KOSMO-Wettertipp

Heute lohnt sich der Zwiebellook: Am Vormittag Sonnenbrille und T-Shirt, am Nachmittag lieber den Regenschirm griffbereit halten! Wer draußen unterwegs ist, sollte die Wetter-App im Blick behalten und bei dunklen Wolken rasch Unterschlupf suchen – so wird der Sommerstart trotz Wetterkapriolen zum Genuss.