Vom Königshaus ins Arbeiterviertel: Modric vor Sensationswechsel

Nach 13 glorreichen Jahren bei Real Madrid könnte Luka Modric seine Karriere überraschend bei einem bescheidenen Stadtteilklub fortsetzen – und trotzdem in seiner Wahlheimat bleiben.

Luka Modric, der erfolgreichste Spieler in der Geschichte von Real Madrid, steht nach 13 Jahren in der spanischen Hauptstadt vor einer ungewissen Zukunft. Der Mittelfeld-Stratege konnte sich mit den Königlichen nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen und sucht nun nach einem neuen Verein, der ihm optimale Bedingungen für die Vorbereitung auf die kommende Weltmeisterschaft in Nordamerika bietet.

Mit Rayo Vallecano bringt sich nun überraschend ein Madrider Stadtteilklub in Stellung. Der Erstligist, der sich nach 24 Jahren wieder für den Europapokal qualifizieren konnte, zeigt konkretes Interesse am kroatischen Nationalspieler. Die Verantwortlichen des Vereins aus dem Arbeiterviertel Vallecas spekulieren darauf, dass der 39-jährige Mittelfeldregisseur mit seiner Familie weiterhin in Madrid sesshaft bleiben möchte.

Rayos Transferstrategie

Die Transferstrategie von Rayo basiert traditionell auf ablösefreien Verpflichtungen oder Leihgeschäften. So holte der Klub 2021 bereits Stürmerstar Radamel Falcao ohne Ablöse, nachdem dieser ein Jahrzehnt zuvor für Stadtrivale Atletico auf Torejagd gegangen war. In der abgelaufenen Saison stand mit James Rodriguez ein weiterer prominenter Name und ehemaliger Teamkollege Modrics bei Real im Kader der Vallecanos.

Der Kolumbianer verließ den Verein allerdings bereits im Winter wieder. „Manchmal entwickeln sich die Dinge anders als geplant. Wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste, aber aus verschiedenen Gründen passte er einfach nicht in unser System“, erklärte Klubpräsident Presa über den mittlerweile für den mexikanischen Klub Leon auflaufenden Mittelfeldspieler.

„Falcao wollte in Madrid leben und entschied sich für uns. Spieler wie Modric oder Cristiano Ronaldo wissen, dass sie bei Rayo in Madrid bleiben könnten, müssten aber finanzielle Abstriche im Vergleich zu ihren bisherigen Gehältern machen„, erläuterte Martin Presa, der Präsident von Rayo Vallecano, im Gespräch mit dem spanischen Radiosender Onda Cero.

Europäische Ambitionen

Mit dem achten Tabellenplatz sicherte sich Rayo am letzten Spieltag der spanischen Liga die Teilnahme an der Conference League und löste damit eine Euphoriewelle im traditionellen Arbeiterviertel im Südosten Madrids aus. Auf Anfrage der kroatischen Nachrichtenagentur Hina wollte Sportdirektor David Cobeno nicht bestätigen, ob bereits Kontakt zu Modric oder dessen Berater aufgenommen wurde.

In der Vereinshistorie von Rayo standen bisher zwei kroatische Profis unter Vertrag: Mittelfeldspieler Stipe Andrijasevic von 1995 bis 1998 sowie Abwehrspieler Antonio Milic in den Jahren 2019 und 2020. Modric wird in diesem Monat noch als Kapitän mit Real Madrid bei der Klub-WM in den USA antreten, bevor er sich einem neuen Verein anschließen dürfte.

Die Königlichen konnten in der abgelaufenen Spielzeit weder ihren Champions-League-Triumph noch die spanische Meisterschaft verteidigen und verloren zudem das Pokalfinale gegen den FC Barcelona.

Eine Bilanz, die letztlich auch Trainer Carlo Ancelotti den Job kostete.