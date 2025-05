Tränen-Abschied: Modric verlässt Real nach 589 Spielen und 10 Titeln

Luka Modric verabschiedet sich nach 13 Saisonen von Real Madrid, einem Verein, mit dem er sechs Champions-League-Titel und vier spanische Meisterschaften gewonnen hat. Er absolvierte insgesamt 589 Einsätze für den Klub und erhielt 2018 den Ballon d’Or (höchste individuelle Auszeichnung im Weltfußball). In einem emotionalen Brief an die Fans drückt Modric seine Dankbarkeit und die tiefe Verbundenheit mit dem Verein aus.

„Liebe Fans von Real Madrid, der Moment ist gekommen. Ein Moment, von dem ich hoffte, dass er nie kommen würde, aber so ist der Fußball, und im Leben hat alles seinen Anfang und sein Ende… Am Samstag werde ich mein letztes Spiel im Santiago Bernabéu-Stadion bestreiten. Ich kam 2012 mit großer Begeisterung, das Trikot des besten Vereins der Welt zu tragen, und mit dem Ehrgeiz, große Dinge zu erreichen, aber ich hätte nie geträumt, was danach alles passieren würde.

Stolze Karriere

Das Spielen für Real Madrid hat mein Leben verändert, sowohl als Fußballer als auch als Mensch. Ich bin stolz darauf, Teil einer der erfolgreichsten Perioden des größten Vereins der Geschichte gewesen zu sein. Von Herzen möchte ich dem Verein danken, besonders Präsident Florentino Pérez, meinen Mitspielern, Trainern und allen, die mir in all diesen Jahren auf irgendeine Weise geholfen haben.

Ich habe unglaubliche Momente erlebt – Wendungen, die unmöglich schienen, Endspiele, Feiern und magische Abende im Bernabéu… Wir haben alles gewonnen und ich war überglücklich. Wirklich überglücklich. Aber mehr als alle Titel und Siege trage ich die Liebe aller Real-Fans in meinem Herzen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie ich diese besondere Verbindung beschreiben soll, die ich zu euch spüre, und wie sehr ich unterstützt, respektiert und geliebt wurde und immer noch werde.

Ewige Verbundenheit

Ich werde jeden Applaus und alle Gesten der Zuneigung, die ihr mir entgegengebracht habt, nie vergessen. Ich gehe mit vollem Herzen. Mit einem Herzen voller Stolz, Dankbarkeit und unauslöschlicher Erinnerungen. Und obwohl ich nach der Klub-Weltmeisterschaft dieses Trikot nicht mehr auf dem Spielfeld tragen werde, werde ich immer ein Madridista (Anhänger von Real Madrid) sein.

Wir werden uns wiedersehen. Real Madrid wird immer mein Zuhause sein. Für immer. Hala Madrid“, schrieb Modric.