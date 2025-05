Real Madrid plant Alaba-Aus: 59-Millionen-Juwel soll ÖFB-Star ersetzen

Verletzungspech, Leistungsschwankungen und ein Millionen-Transfer: Bei Real Madrid verdichten sich die Anzeichen für einen baldigen Abschied des österreichischen Stars.

David Alaba hat in der aktuellen Spielzeit lediglich 16 Partien bestritten. Nach seiner langwierigen Verletzungspause ist für den ÖFB-Kapitän die Saison aufgrund einer weiteren Blessur am Knie bereits vorzeitig beendet. Mit 106 Einsätzen im österreichischen Nationaltrikot und vier Triumphen in der Königsklasse (Champions League) scheint die Laufbahn des heimischen Ausnahmekönners allmählich ihrem Ende entgegenzugehen. Der erneute Rückschlag am Knie befeuerte sogar bereits Spekulationen über ein mögliches Karriereende.

Beim spanischen Rekordmeister zählt der Defensivspezialist zu den Topverdienern im Kader. Wegen inkonstanter Leistungen und zunehmender Verletzungsanfälligkeit möchten die Madrilenen den Österreicher offenbar schnellstmöglich von der Gehaltsliste streichen. Mit der Ankunft von Xabi Alonso auf der Trainerbank steht bei den Königlichen ein umfassender Kaderumbruch bevor.

Reals Zukunftsplanung

Mit Liverpools Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold wurde bereits die erste Neuverpflichtung fixiert, auch in der Innenverteidigung planen die Spanier Veränderungen. Ein Nachfolger für Alaba scheint bereits gefunden. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano soll ein 20-jähriges Talent in Alabas Fußstapfen treten.

Das spanisch-niederländische Abwehrjuwel Dean Hujsen hat sich offenbar für einen Wechsel in die spanische Hauptstadt entschieden. Die Königlichen sind bereit, 59 Millionen Euro an den AFC Bournemouth zu überweisen. Damit würde Alaba endgültig ins zweite Glied rücken.

Alabas Optionen

Ein Transfer nach Saudi-Arabien oder eine Rückkehr zu Bayern München wurden in Medienberichten bereits thematisiert. Eine Zukunft in Madrid erscheint für den Österreicher jedenfalls wenig vielversprechend.

David Alabas Zeit bei Real Madrid scheint sich dem Ende zuzuneigen.

Nach Informationen aus spanischen und österreichischen Medien befindet sich der ÖFB-Star bereits in konkreten Verhandlungen mit mehreren Vereinen. Neben zwei Topklubs aus Saudi-Arabien gilt vor allem eine Rückkehr zum FC Bayern München als realistische Option. Die Vereinsführung der Münchner hat inzwischen bestätigt, dass ein Alaba-Comeback intern diskutiert wird. Der Wiener kann sich laut Insidern eine Rückkehr zu seinem langjährigen Klub gut vorstellen.

Real Madrid strebt offenbar einen ablösefreien Wechsel an, bei dem der neue Arbeitgeber Alabas Gehalt vollständig übernehmen würde. Dies würde den Kaderumbruch unter Xabi Alonso beschleunigen. Transferexperten erwarten eine endgültige Entscheidung über Alabas Zukunft bis Ende Juni.