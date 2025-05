Die neue Ära von Real Madrid mit Mbappé: Ein Wendepunkt für Schweizer Sportwetten

Kylian Mbappé gehört zu den besten Fußballern weltweit, weshalb ein Wechsel zu den Königlichen in 2024 als großer Wendepunkt für den Sport galt. Das hatte auch Einfluss auf den Wettmarkt, denn Real Madrid galt nun als noch größerer Anwärter auf alle Titel. Wir schauen, wie der Franzose bisher bei Real abgeschnitten hat und ob die Erwartungen erfüllt wurden.

Die Titel in der Debütsaison

Zu Beginn der Saison haben zahlreiche Experten Real Madrid als Favoriten auf den Sieg von La Liga, Supercopa und Champions League gesehen. Bei einem Blick auf die Quoten der Sportwetten war Madrid ganz vorne dabei. Zu Beginn der Saison konnte Madrid mit Mbappé auch den UEFA Super Cup und den FIFA Interkontinental Pokal gewinnen.

Da hört die Titelsammlung aber bereits aus, da Real Madrid in der Champions League gegen Arsenal im Viertelfinale gescheitert ist. Auch in La Liga musste sich Real Madrid dem FC Barcelona geschlagen geben und auch in der Supercopa ging der Titel im Finale an den Erzkonkurrenten aus Barcelona.

Somit dürfte klar sein, dass die Debütsaison in Sachen Titel eine Enttäuschung für den Franzosen dargestellt hat, der unter hohem Erwartungsdruck steht. Doch hat Mbappé Schuld an dem verhältnismäßig schlechtem Abschneiden? Dazu schauen wir uns im nächsten Abschnitt seine Zahlen an.

Die Zahlen des französischen Superstars

Zwar handelt es sich bei Fußball um einen Mannschaftssport, dennoch werden Spieler oft anhand der eigenen Zahlen bewertet. Wir schauen uns die Zahlen des Franzosen nachfolgend in der Tabelle einmal an:

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen La Liga 31 27 3 UEFA Champions League 14 7 1 Copa del Rey 4 2 – Supercopa 2 1 – UEFA Super Cup 1 1 – Insgesamt 52 38 4

Gerade in Hinsicht auf La Liga gehört Mbappé zu den absoluten Leistungsträgern. Er ist seiner Rolle als Superstar somit absolut gerecht geworden, auch wenn er erst Startschwierigkeiten hatte.

Fakt ist aber, dass die Erwartungen rund um den Angriff, bestehend aus Mbappé, Vinicius und Rodrygo den Erwartungen nicht gerecht wurden. Trotz beeindruckender Einzelaktionen fehlte es oft an Abstimmung und klarer Rollenverteilung im letzten Drittel.

Die Folge waren unerwartete Punktverluste gegen schwächere Gegner. Für die kommende Saison bleibt abzuwarten, ob Trainer und Team aus dieser Erfahrung die richtigen Schlüsse ziehen.

Der Wendepunkt für Schweizer Sportwetten

Vor der Saison wurde das Team in den Himmel gelobt, doch dann zeigten sich schnell die ersten Baustellen. Mit zwei Weltstars, die beide die Aufmerksamkeit wollen, kam es zu Schwierigkeiten. Real konnte der Favoriten-Rolle nicht gerecht werden, weshalb viele Spieler Geld bei Sportwetten verloren haben.

Die Quoten wurden stark angepasst, um der neuen Situation gerecht zu werden. Zwar handelt es sich weiterhin um eine der besten Mannschaften überhaupt, doch das Ausbleiben von Titeln sorgte sogar dafür, dass Trainer Carlo Ancelotti nicht bis zum Ende der Saison am Seitenrand der Königlichen steht. Stattdessen wird Ancelotti Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft Vor Saisonbeginn hätte niemand mit einer solchen Entwicklung gerechnet.

Einige Buchmacher reagierten spät auf die Leistungsschwankungen, was clevere Tipper für sich nutzen konnten. Andere hingegen erlitten Verluste, weil sie auf alte Quoten setzten. Diese Saison zeigt eindrucksvoll, wie wichtig aktuelle Informationen und Lizenzsicherheit bei Schweizer Sportwetten sind. Wer aufmerksam bleibt, kann auch aus schwierigen Phasen noch Profit schlagen.