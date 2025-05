„Farbe ist meine Stimme“ – Balkan Powerfrauen zeigen ihre Kunst

Unter dem Titel „Farbe ist meine Stimme“ lädt das Bezirksmuseum Leopoldstadt zu einer besonderen Ausstellung ein. Im Mittelpunkt stehen Werke der Gruppe Balkan Powerfrauen – eine Initiative von Frauen mit Wurzeln auf dem Balkan, die heute in Österreich leben und ihre Erfahrungen, Perspektiven und ihre kreative Kraft durch Kunst ausdrücken.

Die Ausstellung wird am Mittwoch, dem 21. Mai 2025, um 17:00 Uhr in der Karmelitergasse 9, 1020 Wien eröffnet. In einem offenen Rahmen präsentieren die Künstlerinnen unterschiedliche Zugänge zu Kunst, ihre persönlichen Techniken und individuellen Ausdrucksformen. Dabei wird schnell deutlich: Kreativität ist mehr als nur ein ästhetisches Statement – sie ist ein Werkzeug der Verständigung, der Integration und des Empowerments.

Verbindungen zwischen Kulturen

„Kunst hat die Kraft, uns miteinander zu verbinden – über Sprachen, Grenzen und Lebenserfahrungen hinweg“, heißt es in der Einladung. Genau diesem Gedanken folgen die Balkan Powerfrauen. Ihre Arbeit konzentriert sich auf gegenseitige Unterstützung, Sichtbarkeit und auf das Schaffen von Verbindungen zwischen Kulturen – getragen von einem lebendigen, kreativen Esprit.

Die Ausstellung versteht sich nicht nur als künstlerisches Projekt, sondern auch als gesellschaftliches Statement: Sie zeigt, wie Frauen mit Migrationshintergrund in Österreich kulturelle Teilhabe aktiv mitgestalten und so ein starkes Zeichen für Diversität und Integration setzen.

Die Besucher erwartet ein inspirierender Abend voller Farben, Geschichten und Begegnungen. Der Eintritt ist frei, eine Sitzplatzreservierung ist nicht erforderlich.

