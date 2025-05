400-Kilo-Krokodil am Flussufer: 12 Feuerwehrleute brauchten Verstärkung (VIDEO)

Ein 4,2 Meter langes Krokodilweibchen sorgte in Malaysia für Aufregung. Zwölf Feuerwehrleute und 20 Helfer waren nötig, um das 400-Kilo-Tier vom Flussufer in einen Wildpark zu bringen.

Anwohner in Malaysia staunten nicht schlecht, als sie am Ufer des Batu-Pahat-Flusses ein gewaltiges Krokodil entdeckten. Das beeindruckende Reptil maß 4,2 Meter und hatte sich direkt am Gewässerrand niedergelassen. Zur Sicherung des Tieres musste die lokale Feuerwehr anrücken – zwölf Einsatzkräfte waren erforderlich, um das Krokodilweibchen zu fangen. Für den anschließenden Transport des 400 Kilogramm schweren Kolosses wurden sogar 20 weitere Helfer benötigt. Das auf etwa 50 Jahre geschätzte Tier wurde zu seinem eigenen Schutz und zur Sicherheit der Bevölkerung in einen nahegelegenen Wildpark umgesiedelt.

Nestbau-Verhalten

Im Gespräch mit The Sun erläuterte Aminuddin Jamin, Direktor der Wildtierbehörde Johor Wildlife and National Parks Department (Perhilitan), die Situation: „Normalerweise kommen Krokodile in der Nähe von Flussufern an Land, um ihr Nest zu bauen, bevor sie ihre Eier legen. Krokodilweibchen sind ziemlich aggressiv und schützen ihre Eier“. Der Fachmann appellierte an die Bevölkerung, die Tiere keinesfalls zu provozieren und Sichtungen umgehend den zuständigen Behörden zu melden. Obwohl Angriffe auf Menschen selten vorkämen, rät Jamin dazu, „die Sache nicht auf die leichte Schulter zu nehmen“.

Paarungszeit

Besonders bei weiblichen Exemplaren ist erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da in tropischen Gebieten wie Malaysia die Paarungszeit typischerweise zwischen März und Juni liegt. Wie die MalayMail berichtet, haben Mitarbeiter der Wildtierbehörde die Einwohner von Batu Pahat bereits eindringlich ermahnt, während der Fortpflanzungsperiode der Panzerechsen besonders vorsichtig zu sein.

Häufung von Krokodilsichtungen

Der aktuelle Fall ist kein Einzelfall in der Region. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden allein im Mai 2025 drei große Krokodile innerhalb einer einzigen Woche in Batu Pahat gefangen – darunter ein Weibchen mit 53 Eiern. Die Häufung solcher Begegnungen sorgt bei Anwohnern zunehmend für Verunsicherung. Besorgniserregend ist vor allem, dass die Reptilien nicht mehr nur an Flussufern, sondern vermehrt auch in Siedlungsgebieten und vereinzelt sogar in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern gesichtet werden. Die Wildtierbehörde siedelt die gefangenen Krokodile regelmäßig in Schutzgebiete um, was sowohl der Sicherheit der Bevölkerung als auch dem Schutz der Tiere selbst dient.