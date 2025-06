Hagel-Alarm: Nächstes Unwetter kommt auf Österreich zu

Zwischen Sonnenschein und Starkregen – Österreich erlebt eine Wetterwoche der Extreme. Besonders in den Bergregionen drohen heftige Gewitter mit Hagel.

Die neue Woche in Österreich steht im Zeichen wechselhafter Wetterverhältnisse. Eine Kombination aus warmer, feuchter Luft sorgt landesweit für eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und kräftigen Gewittern. Besonders zu Wochenbeginn müssen einige Regionen mit intensiven Niederschlägen und Hagelschlag rechnen.

Der Montag präsentiert sich im Alpenraum weiterhin unter dem Einfluss feuchtwarmer Luftmassen. Während der Osten und Süden des Landes den Tag überwiegend freundlich mit reichlich Sonnenschein am Vormittag beginnen, zeigt sich entlang der nördlichen Alpenregionen von Anfang an eine dichtere Wolkendecke. In Vorarlberg setzen bereits in den Morgenstunden erste Regenschauer ein.

Mit fortschreitender Tageszeit verstärkt sich die Neigung zu Schauern und Gewittern deutlich. Vor allem in den Bergregionen des Ostens und Südens besteht nachmittags punktuell die Gefahr heftiger Gewitter, begleitet von Starkregen und Hagel. Im südöstlichen Landesteil bleibt die Wahrscheinlichkeit für Gewitter vergleichsweise niedrig, vielfach bleibt es hier niederschlagsfrei.

Die Windverhältnisse gestalten sich abgesehen von vereinzelten Böen in Gewitternähe überwiegend schwach und spielen keine signifikante Rolle. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 18 und 30 Grad, wobei der Westen tendenziell kühlere und der Osten wärmere Temperaturen verzeichnet.

Dienstags-Wetterlage

Auch der Dienstag verläuft unbeständig. In den frühen Morgenstunden dominieren vielerorts dichte Wolkenfelder mit gebietsweisem Schauerregen. Im Norden und Osten Österreichs verbessern sich die Bedingungen im Tagesverlauf, die Niederschläge klingen zunehmend ab.

In Vorarlberg, Tirol, Salzburg sowie in Teilen Kärntens und den übrigen Bergregionen entwickeln sich am Nachmittag erneut intensive Regenschauer und Gewitter. Zwischendurch lockert es auf, am häufigsten zwischen Unterkärnten und dem Südburgenland. In dieser Region frischt der Südwestwind zeitweise lebhaft auf, ansonsten weht er schwach bis mäßig.

Am Nachmittag zeigt sich auch vom Innviertel her vermehrt die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 19 und 28 Grad, wobei der Osten und Südosten erneut die wärmsten Regionen darstellen.

