Wolkiger Frühlingstag in Wien: Mild und trocken

Ein freundlicher Frühlingsmorgen legt sich über Wien: Die Stadt erwacht unter einem wolkigen Himmel, doch die Temperaturen bleiben angenehm. Wer heute früh unterwegs ist, spürt die milde Luft und kann sich auf einen insgesamt ruhigen Wettertag einstellen.

Wetter in Wien und Umgebung

Am 30. Mai präsentiert sich das Wetter in Wien überwiegend wolkig, mit gelegentlichen Auflockerungen. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei etwa 17 °C, in den Morgenstunden starten wir mit rund 14–15 °C. Der Wind weht mäßig aus Nordwest bis West und erreicht Geschwindigkeiten um die 14–16 km/h. Niederschlag ist tagsüber kaum zu erwarten, die Regenwahrscheinlichkeit bleibt gering, lediglich am späten Vormittag kann es kurzzeitig zu leichtem Sprühregen oder einem Regenschauer kommen – insbesondere um die Mittagszeit. Insgesamt bleibt es aber trocken, größere Wetterwarnungen für Wien und Umgebung bestehen aktuell nicht.

Die Sonne lässt sich trotz der Wolken immer wieder blicken und sorgt für rund 15 Sonnenstunden. Wer den Tag im Freien plant, kann sich auf angenehme Bedingungen einstellen – ein leichter Pullover am Morgen schadet aber nicht.

Wetter in ganz Österreich

Osten (inkl. Niederösterreich, Burgenland): Auch im Osten bleibt es heute überwiegend bewölkt, die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 und 19 °C. Der Wind frischt zeitweise auf, bleibt aber meist moderat. Niederschläge sind selten, nur vereinzelt kann es zu kurzen Schauern kommen.

Süden (Steiermark, Kärnten): Im Süden startet der Tag freundlich, im Tagesverlauf ziehen jedoch mehr Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 °C. Am Nachmittag sind in den Bergen lokale Schauer oder kurze Gewitter nicht ausgeschlossen, insgesamt bleibt es aber meist trocken.

Westen (Tirol, Vorarlberg, Salzburg): Hier zeigt sich das Wetter wechselhaft: Nach einem freundlichen Start ziehen ab Mittag dichtere Wolken auf, stellenweise kann es zu kurzen Regenschauern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 °C.

Zentrum (Oberösterreich, Salzburg, Teile der Steiermark): Im zentralen Österreich dominiert heute ebenfalls ein Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen 16 bis 19 °C, der Wind bleibt schwach bis mäßig. Auch hier sind vereinzelte, meist schwache Schauer möglich, längere sonnige Abschnitte überwiegen jedoch.

Wettertrend für die kommenden Tage

Am Samstag bleibt es in Wien und weiten Teilen Österreichs weiterhin mild, jedoch nehmen die Wolken zu. Die Temperaturen steigen leicht auf bis zu 18 °C, am Nachmittag sind erste Schauer oder kurze Gewitter möglich, besonders im Westen und Süden.

Am Sonntag folgt dann ein markanter Wetterumschwung: Es kühlt spürbar ab, verbreitet ziehen Regenschauer durch, vor allem im Westen und Süden kann es kräftiger regnen.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den wolkigen, aber meist trockenen Freitag für einen Spaziergang durch Wiens Parks oder einen Besuch im frisch eröffneten Freibad – das Wetter lädt zum Durchatmen ein, bevor das Wochenende wechselhafter wird. Ein leichter Regenschutz im Rucksack kann am späten Vormittag nicht schaden, ansonsten steht entspannten Outdoor-Aktivitäten nichts im Wege!