Aperol-Schock: Wo der Sommerdrink 21 Euro kostet

In Italien kostet ein Aperol Spritz gerade einmal zwei Euro, während Urlauber in Mailand für dasselbe Getränk mehr als das Achtfache bezahlen müssen. Diese enormen Preisunterschiede zeigt der aktuelle Aperol-Spritz-Index 2025, für den Eurochange 39 beliebte Urlaubsziele unter die Lupe genommen hat.

Das orangefarbene Trendgetränk, das die Meinungen spaltet, hat sich längst zum festen Bestandteil der Sommerkultur entwickelt und findet sich auf nahezu jeder Getränkekarte. Seine Wurzeln liegen in der italienischen Region Venetien, wo die Brüder Silvio und Luigi Barbieri den Aperitif 1919 kreierten. Laut Herstellerangaben werden dort an einem einzigen Tag rund 300.000 Aperol Spritz konsumiert.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Inflation machen sich inzwischen auch bei diesem Sommerklassiker bemerkbar. Je nach Urlaubsort variieren die Preise erheblich – von erschwinglichen zwei Euro bis hin zu luxuriösen 15 Euro und mehr.

Günstige Urlaubsziele

Den Spitzenplatz der Preiswertigkeit belegt Neapel, wo der durchschnittliche Aperol Spritz lediglich zwei Euro kostet. In der Bar Cammarota Spritz ist das Getränk sogar für nur einen Euro erhältlich. Auf dem zweiten Platz folgt Palermo mit einem Durchschnittspreis von 3,66 Euro.

Die bulgarischen Schwarzmeerstädte Varna und Burgas positionieren sich ebenfalls im günstigen Segment. Hier zahlen Urlauber durchschnittlich 4,77 Euro beziehungsweise 4,91 Euro für den orangefarbenen Aperitif.

In der Türkei und Albanien steigen die Preise moderat an. Marmaris an der türkischen Riviera verlangt im Schnitt 5,16 Euro, während im albanischen Saranda 6,12 Euro fällig werden. Im türkischen Fethiye kostet der Aperol Spritz durchschnittlich 6,77 Euro.

Preisliche Spitzenreiter

Die griechische Insel Kefalonia, die spanische Urlaubsinsel Gran Canaria und das kroatische Zadar liegen preislich eng beieinander. Hier werden 7,16 Euro, 7,26 Euro und 7,27 Euro für das Trendgetränk verlangt.

Überraschenderweise findet man in Italien nicht nur die günstigsten, sondern auch die teuersten Aperol-Spritz-Angebote. In Mailand müssen Genießer durchschnittlich 16,66 Euro berappen. Besonders kostspielig wird es in der Terrazza Aperol mit Blick auf den Mailänder Dom – hier schlägt ein Glas mit 21 Euro zu Buche.

Die italienische Hauptstadt Rom folgt mit einem Durchschnittspreis von 13,83 Euro.

