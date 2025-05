Gefühls-Duell: KI schlägt Menschen bei Emotions-Test

Künstliche Intelligenz übertrifft Menschen in emotionaler Kompetenz: Schweizer Forscher stellten KI-Systeme wie ChatGPT auf die Probe – mit verblüffenden Resultaten.

Forscher der Universitäten Bern und Genf haben in einer aktuellen Studie sechs generative KI-Modelle, darunter die bekannten Systeme ChatGPT und Gemini, einem bemerkenswerten Test unterzogen. Die Wissenschaftler konfrontierten die künstlichen Intelligenzen mit Prüfungen zur emotionalen Intelligenz, die eigentlich für Menschen konzipiert wurden – mit überraschendem Ergebnis: Die KI-Systeme schnitten deutlich besser ab als der menschliche Durchschnitt.

„Wir haben fünf Tests ausgewählt, die sowohl in der Forschung als auch in Unternehmen eingesetzt werden. Sie beinhalteten emotional aufgeladene Szenarien, mit denen die Fähigkeit bewertet werden sollte, Emotionen zu verstehen, zu regulieren und zu managen„, sagt Katja Schlegel, Dozentin am Institut für Psychologie der Universität Bern sowie Hauptautorin der Studie.

Emotionale Testszenarien

Eines der verwendeten Testszenarien beschrieb eine Situation, in der ein Kollege namens Michael erlebt, wie seine Idee gestohlen wird und der Dieb dafür Anerkennung erhält. Die Testpersonen – in diesem Fall die KI-Systeme – mussten aus verschiedenen Handlungsoptionen die effektivste auswählen. Die Möglichkeiten reichten von einem direkten Gespräch mit dem Kollegen über das Einschalten des Vorgesetzten bis hin zu passivem Erdulden oder sogar Vergeltung durch eigenen Ideendiebstahl.

Als optimale Reaktion wurde die Einbeziehung des Vorgesetzten gewertet.

Überraschende Ergebnisse

Parallel zu den KI-Tests führten die Wissenschaftler dieselben Prüfungen mit menschlichen Probanden durch. „Am Ende erzielten die KIs eine deutlich höhere Punktzahl – 82 Prozent richtige Antworten gegenüber 56 Prozent bei den Menschen„, erklärt Marcello Mortillaro, Co-Autor der Studie von der Universität Genf.

Die Ergebnisse legen nahe, dass moderne KI-Systeme nicht nur in der Lage sind, emotionale Zustände zu erkennen, sondern auch ein tieferes Verständnis dafür entwickelt haben, was emotional intelligentes Verhalten in komplexen sozialen Situationen ausmacht.