2000 Blitze und plötzliche Finsternis: Unwetter-Drama in NÖ

Über 2000 Blitze in Niederösterreich, Wolkenbruch in Tulln und zeitweise völlige Dunkelheit – das Unwetter vom Montagabend war nur der Auftakt zu einer wechselhaften Wetterwoche.

Unbeständiges Wetter hält Österreich weiter im Griff. Am Montagabend fegte ein heftiges Unwetter mit intensivem Regen und elektrischen Entladungen über Niederösterreich und Wien hinweg. Die Unwetterwarnzentrale reagierte mit einer orangen Warnstufe für „markantes Wetter“ in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland.

In Tulln kam es bereits gegen 17 Uhr zu einem massiven Wolkenbruch. Die Hauptstadt erreichten die Regenmassen etwa drei Stunden später, begleitet von Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 km/h sowie beeindruckender Gewitteraktivität.

Während in Wien 90 Blitze registriert wurden, verzeichnete Niederösterreich mit 2223 Einschlägen eine deutlich höhere Intensität. Zeitweise herrschte nahezu vollständige Dunkelheit. Die Niederschlagsmengen erreichten in Wien-Floridsdorf und in der Donaustadt stellenweise 23 Liter pro Quadratmeter, im niederösterreichischen Bezirk Hollabrunn über 18 Liter.

Die Einsatzkräfte mussten jedoch nur vereinzelt ausrücken. „Wir wurden gelegentlich wegen Wassereintritts durch Dächer oder Decken alarmiert“, erklärte die Berufsfeuerwehr gegenüber krone.at.

Kommende Wetteraussichten

Die Wetterkapriolen setzen sich in den kommenden Tagen fort. Immerhin dürfen die Wintergarderobe im Kasten bleiben, denn die Temperaturen steigen an.

Der Dienstag bringt tagsüber schwachen Hochdruckeinfluss. Tiefdruckgebiete im Osten und Süden Österreichs sorgen durch Druckunterschiede besonders am Alpenostrand für lebhaften Westwind.

Im Tagesverlauf bilden sich überall Quellwolken, die vor allem im Berg- und Hügelland kurze Regenschauer mit sich bringen, während Gewitter selten auftreten. Die Temperaturen bewegen sich morgens zwischen sechs und 13 Grad und steigen tagsüber auf 18 bis 24 Grad.

Wärmster Wochentag

Der Mittwoch verspricht der wärmste Tag der Woche zu werden: Der Vormittag verläuft in den meisten Landesteilen überwiegend sonnig, bevor im Tagesverlauf zunehmend Wolkenfelder von Nordwesten durchziehen.

Am Nachmittag können erste lokale Schauer über dem Bergland auftreten. Ab dem späten Nachmittag und Abend erhöht eine Störungszone die Schauerwahrscheinlichkeit deutlich, wobei auch Gewitter nicht ausgeschlossen sind.

Der Wind frischt aus westlicher Richtung zunehmend auf, nur im Süden und Südosten bleibt es windschwach. Die Frühtemperaturen liegen bei sieben bis zwölf Grad, während am Nachmittag 19 bis 25 Grad erreicht werden.

Der Donnerstag präsentiert sich am Feiertag mit einer nordwestlichen Höhenströmung, die an der Alpennordseite und im Norden zahlreiche Wolken und Regenschauer mit sich bringt. An der Alpennordseite fällt teils anhaltender Regen, wobei die Schneefallgrenze vorübergehend auf etwa 1700 Meter sinkt.

In den östlichen und südlichen Landesteilen wechseln sich Sonne und Wolken ab, jedoch können auch hier im Tagesverlauf vereinzelte Regenschauer durchziehen. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, im Osten teilweise kräftig aus West bis Nordwest.

Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen sieben und 14 Grad, während die Tageshöchstwerte nur mehr 15 bis 21 Grad erreichen.

