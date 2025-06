Sonniger Frühsommersonntag in Wien: Perfekte Wetterlage

Ein Sonntag, wie gemacht für einen Spaziergang durch den Prater: Wien startet am 1. Juni mit frühsommerlicher Leichtigkeit in den Tag. Nach einem angenehm frischen Morgen legt die Sonne rasch nach und sorgt für einen freundlichen, warmen Auftakt in den meteorologischen Sommer. Die Stadt präsentiert sich wettertechnisch von ihrer besten Seite – perfekte Bedingungen, um das Wochenende im Freien zu genießen.

Wetter in Wien und Umgebung

Die Temperaturen: In Wien steigen heute auf sommerliche 29 bis 30 Grad.

Morgen: Bereits am Morgen ist es mit rund 15 Grad angenehm mild und heiter, nur wenige Wolken zieren den Himmel.

Tagsüber: Im Tagesverlauf dominiert die Sonne, mittags werden die Höchstwerte erreicht – begleitet von nahezu wolkenlosem Himmel und nur 1 % Bewölkung.

Regen: Kein Regen in Sicht, die Luft bleibt trocken.

Nachmittag und Abend: Am Nachmittag und Abend nimmt die Bewölkung leicht zu, bleibt aber meist harmlos. Gegen Abend ziehen dichtere Wolkenfelder auf, doch auch dann bleibt es trocken.

Wind: Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig aus nördlichen bis nordwestlichen Richtungen mit Spitzen um 13 km/h, was für eine angenehme Brise sorgt.

Wetterwarnungen: Keine aktuellen Wetterwarnungen für Wien und Umgebung – einem unbeschwerten Tag steht also nichts im Wege.

Wetter in ganz Österreich

Osten: Auch im Osten zeigt sich der Juni von seiner freundlichen Seite. Die Temperaturen klettern auf 23 bis 30 Grad, immer wieder ziehen lockere Wolken durch, doch es bleibt überwiegend sonnig und trocken. Der Wind kommt meist schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord.

Süden: Im Süden dominiert ebenfalls die Sonne, nur vereinzelt können sich im Bergland am Nachmittag harmlose Quellwolken bilden. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 28 Grad. Regen ist auch hier kein Thema, perfekte Bedingungen für Ausflüge oder Badetage.

Westen: Im Westen startet der Tag freundlich, im Laufe des Nachmittags nimmt die Bewölkung jedoch zu. Besonders in Vorarlberg und Nordtirol sind gegen Abend lokale, leichte Regenschauer nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 16 und 23 Grad, der Wind weht mäßig bis lebhaft aus westlichen Richtungen.

Zentrum: Das zentrale Österreich erlebt einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen 18 bis 25 Grad. Im Tagesverlauf bleibt es meist trocken, erst gegen Abend sind im Bergland einzelne Schauer möglich. Insgesamt überwiegt aber das freundliche Wetter.

Wettertrend für die kommenden Tage

Der Start in die neue Woche bleibt sommerlich warm, allerdings steigt am Montag die Schauer- und Gewitterneigung leicht an – vor allem im Westen und Norden Österreichs. In Wien bleibt es zunächst noch freundlich und warm, ab Dienstag ist mit einem Temperaturrückgang und mehr Wolken sowie einzelnen Regenschauern zu rechnen.

KOSMO-Wettertipp

Nutzen Sie den sonnigen Sonntag für Aktivitäten im Freien, aber denken Sie an Sonnencreme und ausreichend Wasser – die Sonne hat im Juni bereits viel Kraft! Wer empfindlich auf Pollen reagiert, sollte die Mittagsstunden im Schatten verbringen, denn mit dem warmen, trockenen Wetter ist die Pollenkonzentration erhöht. Und: Ein leichter Pullover für den Abend kann nicht schaden, wenn die Temperaturen nach Sonnenuntergang wieder angenehmer werden.