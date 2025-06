32 Grad und Sonnenschein – dann schlägt der Hagel zu

Sommerliche Temperaturen und Sonnenschein weichen bald kräftigen Unwettern. Eine Luftmassengrenze bringt Österreich turbulente Tage mit Föhnstürmen und Hagelgefahr.

In den nächsten Tagen zeigt sich das österreichische Wetter von seiner wechselhaften Seite. Nach einem zunächst freundlichen Auftakt müssen sich die Österreicher auf zunehmende Gewitter einstellen. Besonders der Westen des Landes wird rasch von Unbeständigkeit erfasst, während sich im Osten die sonnigen Abschnitte länger halten können.

Der Mittwoch steht weiterhin unter dem Einfluss einer Luftmassengrenze südlich des Alpenraums. Die vorherrschende feucht-warme Luft begünstigt die Bildung von Schauern und Gewittern. Dennoch beginnt der Tag in großen Teilen Österreichs mit angenehmen Bedingungen. Die Vormittagsstunden verlaufen niederschlagsfrei, vielerorts lässt sich die Sonne blicken.

Das freundliche Wetter dominiert bis in die Nachmittagsstunden. Im Westen macht sich vor den aufziehenden Gewittern zunächst kräftiger bis stürmischer Südföhn bemerkbar, der am Patscherkofel sogar Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h erreicht. Die Temperaturen klettern auf sommerliche 25 bis 31 Grad, wobei die höchsten Werte im Osten und Südosten gemessen werden.

Gewitter im Anmarsch

Mit dem späten Nachmittag setzt ein Wetterumschwung ein. Vom Bodenseeraum an der Grenze zu Deutschland und der Schweiz ausgehend formieren sich Gewitter, die sich ostwärts entlang der Nordtiroler Kalkalpen ausbreiten. Im Verlauf des Abends erreicht die Gewitteraktivität auch Teile Oberösterreichs. Die Unwetter bringen starken Westwind mit sich.

Zuvor macht sich regional noch kräftiger Südföhn bemerkbar. Das Thermometer zeigt Werte zwischen 24 und 31 Grad Celsius an. Der Mittwoch gestaltet sich besonders turbulent für unsere bayerischen und tschechischen Nachbarn. Dort drohen am Nachmittag und Abend schwere Gewitter mit großem Hagel über 5 Zentimeter Durchmesser sowie Sturmböen, was in der Wetterkarte violett markiert ist.

Auch vom Bodensee bis ins Mühlviertel können kräftige Gewitter auftreten.

Zweigeteiltes Wetter

Am Donnerstag präsentiert sich das Wetter zweigeteilt. Die westlichen und nördlichen Landesteile erwachen bereits unter einer dichten Wolkendecke mit zeitweiligen Regenfällen. In den östlichen Regionen sowie im zentralen Alpenraum überwiegen vormittags noch sonnige Abschnitte.

Ab den Mittagsstunden entwickeln sich jedoch auch hier vermehrt intensive Schauer und Gewitter. Eine Ausnahme bilden der Süden und Südosten: Von Unterkärnten bis ins Mittelburgenland bleibt es überwiegend sonnig.

Im Südosten weht ein lebhafter Süd- bis Südwestwind, während an der Alpennordseite eine Drehung auf West erfolgt.

Die Temperaturen variieren stark von Nordwest nach Südost und liegen zwischen 17 und 31 Grad Celsius.