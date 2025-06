Pfingst-Gewitter bringen Hagel und Starkregen

Unbeständiges Wetter trübt die Pfingstlaune: Während der Samstag mit Gewittern und Starkregen aufwartet, bringt der Pfingstmontag endlich die ersehnte Wetterberuhigung.

Ein Tiefdruckkomplex über dem Nordmeer mit eingelagerten Randtiefs bestimmt aktuell das Wettergeschehen im Alpenraum. Am Samstag müssen sich vor allem die westlichen und nördlichen Landesteile bereits in den Morgenstunden auf Schauer einstellen. Im Laufe des Tages breitet sich das unbeständige Wetter auf die gesamte Alpennordseite und das zentrale Bergland aus. In den Nordalpen können die Gewitter besonders intensiv ausfallen, wobei lokal mit Hagel und Starkregen zu rechnen ist. Gegen Abend erreicht die Gewitteraktivität auch den Osten des Landes, während der Süden weitgehend verschont bleibt und häufig von Sonnenschein profitiert. Die Temperaturen erreichen in der schwülen Luftmasse Werte zwischen 21 und 32 Grad, wobei es im Osten und Südosten am wärmsten wird.

⇢ 32 Grad und Sonnenschein – dann schlägt der Hagel zu



Wechselhafte Pfingsttage

Der Pfingstsonntag zeigt sich an der Alpennordseite und im Osten überwiegend trüb mit anhaltenden Niederschlägen. Die Kaltfront sorgt landesweit für wechselhafte Bedingungen. Im Süden und Südosten beginnt der Tag teilweise noch sonnig, bevor sich teils kräftige Schauer und Gewitter ausbreiten. Das zentrale und südliche Bergland muss am Nachmittag mit zeitweise intensiven Regenfällen rechnen. Dazu weht ein teilweise lebhafter Nordwestwind. Die Höchsttemperaturen fallen deutlich niedriger aus und erreichen nur mehr 14 bis 22 Grad.

Am Pfingstmontag macht sich von Westeuropa her zunehmend Hochdruckeinfluss bemerkbar, was zu einer deutlichen und nachhaltigen Wetterberuhigung in Österreich führt – bei gleichzeitig ansteigenden Temperaturen. Der Tag beginnt im Bergland und im Süden noch bewölkt, von Unterkärnten bis ins Südburgenland fällt anfangs noch etwas Regen. Nördlich und nordöstlich der Alpen dominiert zunächst häufig Sonnenschein, im Tagesverlauf ziehen harmlose Wolkenfelder durch. Auch der Westen kann sich zumindest zeitweise über Sonnenschein freuen, während sich die Wolken in der südöstlichen Landeshälfte hartnäckiger halten. Bis zum Vormittag klingen die Niederschläge jedoch überall ab. Der Wind weht mäßig, im Osten noch lebhaft aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen. Die Temperaturen bleiben mit 16 bis 25 Grad noch verhalten.

⇢ Starkregen und Hagel: Hier kracht es heute!



Wetterberuhigung Dienstag

Der Dienstag bringt einige Stunden Sonnenschein. Inneralpine Restwolken lösen sich in den Morgenstunden rasch auf. Ab Mittag bilden sich über den Bergen vereinzelt Quellwolken, die jedoch meist keine Niederschläge bringen. Lediglich im Bereich von den Lienzer Dolomiten bis zu den Gurktaler Alpen besteht am Nachmittag ein erhöhtes Risiko für lokale Regenschauer oder kurze Gewitter. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus nördlichen Richtungen klettern die Temperaturen auf Werte zwischen 18 und 27 Grad.

⇢ 2000 Blitze und plötzliche Finsternis: Unwetter-Drama in NÖ



Bei schwachem bis mäßigem Wind aus nördlichen Richtungen klettern die Temperaturen auf Werte zwischen 18 und 27 Grad.