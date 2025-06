Nächtlicher Horror-Crash fordert drei Verletzte (FOTOS)

Nächtlicher Crash in Oberösterreich: Zwei Autos prallen frontal aufeinander, ein Wagen landet in einer Hecke. Trotz massiver Fahrzeugschäden kommen die Insassen glimpflich davon.

In der Nacht zum Samstag ereignete sich in Kematen an der Krems im oberösterreichischen Bezirk Linz-Land ein heftiger Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Die Kollision trug sich gegen 2.45 Uhr in der Ortschaft Halbarting zu. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, waren am Samstagmorgen noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Wucht des Aufpralls schleuderte eines der Fahrzeuge von der Straße in eine angrenzende Wiese, wo es teilweise in der Hecke eines Wohnhauses zum Stillstand kam. Das zweite Auto blieb auf der Fahrbahn stehen. Beide Wagen wiesen massive Beschädigungen im Frontbereich auf. Sämtliche Airbags hatten ausgelöst, die Windschutzscheiben waren durch die Kollision zersprungen.

Glimpflicher Ausgang

Zum Unfallort wurden ein Notarzt sowie drei Rettungswagen alarmiert. Trotz der erheblichen Zerstörung an den Fahrzeugen kamen die fünf Insassen vergleichsweise glimpflich davon. Von den beiden Fahrern und ihren drei Mitfahrern erlitten drei Personen leichte Blessuren. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten ins Klinikum Steyr transportiert.

Die Absicherung der Unfallstelle und die anschließenden Aufräumarbeiten übernahmen drei Feuerwehren aus der Umgebung.