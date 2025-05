Seniorin löst Motorrad-Crash aus – fuhr einfach weiter

Am Samstag gegen 17.50 Uhr ereignete sich im Ortsgebiet Stadl-Traun ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Wels befuhr die Pettenbacher Landesstraße in Richtung Lambach, als er in einer scharfen Linkskurve nahe der Franz-Keim-Straße plötzlich abbremsen musste. Grund dafür war ein entgegenkommender Kleinwagen, der von einer älteren Dame gesteuert wurde und deutlich über die Fahrbahnmitte ragte.

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, brachte der Welser sein Fahrzeug vollständig zum Stillstand. Ein 70-jähriger Lambacher, der mit seinem Motorrad direkt hinter dem Auto fuhr, reagierte ebenfalls mit einer Vollbremsung. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, als das Vorderrad zur Seite wegrutschte. Bei dem Sturz zog sich der Senior Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste nach der Erstversorgung ins Klinikum Wels transportiert werden.

⇢ Auto touchiert E-Scooter und lässt Opfer liegen



Unbekannte Verursacherin

Die Verursacherin des Unfalls, die in einem vermutlich hellblauen Kleinwagen unterwegs war, setzte ihre Fahrt in Richtung Bad Wimsbach-Neydharting fort, ohne anzuhalten. Ob sie den Unfall bewusst ignorierte oder gar nicht bemerkte, ist derzeit unklar. Die Polizeiinspektion Lambach bittet nun um sachdienliche Hinweise zur Identität der unbekannten Fahrerin unter der Telefonnummer 059133 4183.

⇢ Straßenbahn rammt Auto – Fahrer schwer verletzt



Die Polizeiinspektion Lambach bittet nun um sachdienliche Hinweise zur Identität der unbekannten Fahrerin unter der Telefonnummer 059133 4183.