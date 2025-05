Auto touchiert E-Scooter und lässt Opfer liegen

Schwarzer Pkw touchiert E-Scooter und flüchtet – ein 35-jähriger Kroate stürzt und verletzt sich. Der Autofahrer hinterlässt nur Fragen und einen Verletzten.

Ein 35-jähriger Kroate wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Graz-Puntigam verletzt, als er mit seinem E-Scooter zu Sturz kam. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.00 Uhr auf der Puchstraße in stadtauswärtiger Richtung. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark flüchtete der Lenker eines schwarzen Pkw, der an dem Unfall beteiligt war, vom Unfallort.

Der E-Scooter-Fahrer schilderte den Beamten, dass das Auto mit unzureichendem Sicherheitsabstand an ihm vorbeigefahren sei. Während des Überholvorgangs sei es zu einer Berührung gekommen, wodurch er stürzte. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hielt an und leistete dem Verletzten Erste Hilfe.

⇢ Wien-Leopoldstadt: Autofahrerin kracht gegen E-Roller-Fahrer



Fahrerflucht nach Unfall

Das Rote Kreuz transportierte den 35-Jährigen anschließend ins Unfallkrankenhaus Graz. Ein durchgeführter Alkoholtest beim Verunfallten verlief negativ.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den unbekannten Fahrzeuglenker aufgenommen, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.