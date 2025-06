Student von Weißem Hai zerrissen – Die vergessenen Adria-Attacken

Zwischen Panik und Faszination: Wenn Haiflosse und Smartphone aufeinandertreffen, wird die Adria zur Bühne für seltene, aber spektakuläre Begegnungen.

Jüngst sorgte eine Haiflosse am Strand von Vir in Kroatien für Aufsehen. Das Tier kreiste träge nahe eines Badebereichs, während die Schwimmer eilig das Wasser verließen. Nur wenige Tage später gelang einem Leser bei Hvar eine spektakuläre Aufnahme. „Ich telefonierte gerade, als plötzlich zwei Haie auf mich zuschwammen. Ich konnte es kaum fassen und erschrak heftig“, berichtet der Augenzeuge. „Während andere Badegäste ‚Hai, Hai!‘ riefen, zückte ich sofort mein Handy und versuchte, die Situation zu beruhigen.“

Bei diesen und ähnlichen Vorfällen der letzten Jahre handelte es sich glücklicherweise meist um kleinere Blauhaie. Doch auch gefährlichere Arten wie der Weiße Hai sind in der Adria heimisch – mit teils tödlichen Folgen. Laut Daten des Shark Research Institute wurden in den vergangenen 150 Jahren insgesamt elf Badegäste Opfer von Haiangriffen, neun davon im kroatischen Teil der Adria.

Obwohl Experten die Adria als „völlig sicheres Badegewässer“ einstufen, belegen diese Vorfälle, dass auch hier Angriffe vorkommen können. Von den rund 20 Haiarten, die in der Adria leben, gelten nur zwei als potenziell gefährlich für Menschen: der Langnasenhai und der Weiße Hai.

Bis in die 1970er Jahre war die Haipopulation in der Adria deutlich größer. Damals wurden Thunfische noch in küstennahen Käfigen gefangen, was Haie anlockte. Heute leben die Tiere weiter draußen, wobei die Sichtungswahrscheinlichkeit bei entlegenen Inseln wie Vis und Jabuka höher ist als in der nördlichen Adria, wo kaum Thunfische vorkommen.

In den Jahren 2009 und 2010 wurden vermehrt Riesenhaie gesichtet, die bis zu zwölf Meter lang werden können. Diese beeindruckenden Tiere ernähren sich jedoch ausschließlich von Plankton und sind für Menschen völlig ungefährlich.

Historische Angriffe

Der erste dokumentierte Haiangriff ereignete sich am 1. September 1868 in Triest, als eine Badende von einem Weißen Hai attackiert wurde. Die Behörden gaben daraufhin die erste offizielle Warnung für Badegäste heraus. Fast vier Jahrzehnte später, im August 1907, berichteten amerikanische Medien reißerisch über zwei weitere Vorfälle: Ein Hai soll in der Bucht von Krk einen Mann namens Josef Sljivovic und eine Lehrerin getötet haben.

Am 21. August 1934 verschwand die 17-jährige Verica Novak aus Ljubljana vor Kraljevica im Meer, nachdem Fischer vergeblich versucht hatten, sie vor einer nahenden Haiflosse zu warnen. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Im Sommer 1955 kam es zu zwei tödlichen Angriffen: Am 15. Juli wurde ein Student namens Romasevic aus Belgrad bei Budva von einem 6,5 Meter langen Weißen Hai in zwei Hälften gerissen.

Sechs Jahre später, am 24. September 1961, wurde der 19-jährige Student Sabit Plana aus Belgrad ebenfalls in Opatija angegriffen. Ein Weißer Hai riss ihm beide Beine und einen Teil des Arms ab. Der tschechische Tourist Josef Treliac schwamm am 16. August 1966 bei Bakar an Thunfischnetzen entlang, als ihn ein Weißer Hai attackierte. Er starb später im Krankenhaus von Rijeka.

Der letzte tödliche Vorfall ereignete sich am 10. August 1974 in Lokva Rogoznica bei Omis. Ein fünf Meter langer Weißer Hai griff den 21-jährigen Deutschen Rolf Schneider an. Trotz der mutigen Rettungsaktion des Italieners Vittorio Solinghi, der den Hai angriff und den jungen Mann an Land zog, verblutete Schneider am Strand.

Sicherheitshinweise

Seit diesem Vorfall wurde nur noch ein schwerer Angriff verzeichnet: 2008 wurde der slowenische Taucher Damjan Pesek bei Vis am Bein gepackt. Der Hai zerfetzte seinen Unterschenkelmuskel bis auf den Knochen und verletzte Arterie und Nerven schwer. Der Militärspezialist und Tauchlehrer aus Bled überlebte mit bleibenden Behinderungen.

Experten betonen, dass in drei Viertel aller tödlichen Angriffe riskantes Verhalten der Badenden eine Rolle spielte. Panik sei daher unbegründet, gesunde Vorsicht jedoch angebracht. Empfohlen wird, im seichten Wasser zu bleiben, besonders wenn Warnungen ausgesprochen wurden, und abgegrenzte Schwimmbereiche zu nutzen.

Wer auf einer Luftmatratze schwimmt, sollte sich nicht weit vom Ufer entfernen, da dies aus der Perspektive eines Hais einer Robbe ähneln kann.

Auch glänzender Schmuck kann die Neugier von Haien wecken und sollte im Meer vermieden werden.