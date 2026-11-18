Eine Petition setzt Splits Bürgermeister unter Druck. Ein Adventkonzert auf der Riva trifft auf den Wunsch nach einem Medizingerät.

In Split ist eine Petition im Umlauf, die den geplanten Auftritt von Dino Merlin am 30. Dezember auf der Riva auf den Prüfstand stellen will. Die Initiatoren verlangen Transparenz über sämtliche Konzertkosten. Sie regen außerdem an, bis zu 300.000 Euro für ein PET/CT-Gerät (Bildgebungsgerät) des KBC Split umzuwidmen.

Adressiert ist die Petition an Bürgermeister Tomislav Suta. Er soll alle Kostenposten öffentlich machen und transparent darlegen, wie mit den vorgesehenen Mitteln umgegangen wird. Die Petition gewinnt rasch an Unterstützung. Bereits mehr als 7.000 Menschen haben unterschrieben, das erklärte Ziel liegt bei 10.000 Unterschriften. Die Initiative kann weiterhin online unterstützt werden.

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Geplante Gagen

Das geplante Konzert von Dino Merlin auf der Riva in Split ist der teuerste Auftritt des diesjährigen Adventprogramms. Für den Sänger und die Produktion sind rund 300.000 Euro ohne Mehrwertsteuer vorgesehen, inklusive Mehrwertsteuer wären es etwa 375.000 Euro. Nach bisherigen Medienberichten soll ungefähr die Hälfte des Nettobetrags auf die Gage des Sängers entfallen. Finanziert werden soll das Konzert über die städtische Gesellschaft Žnjan.

Gedeckt werden sollen die Kosten über Sponsorengelder und die Einnahmen aus den Adventhütten. Die übrigen Künstler bezahlt die Stadt Split. Für die Silvesterfeier auf der Riva sind Jelena Rozga und Jakov Jozinovic angekündigt. Rozga soll 88.000 Euro ohne Mehrwertsteuer erhalten, Jozinovic knapp 50.000 Euro. Bei den weiteren Gagen ist Bijelo dugme mit knapp unter 80.000 Euro veranschlagt, Alen Hrzica mit 13.000, Psihomodo pop und Neno Belan mit je 12.000, Rišpet mit 11.900 und Ana Ursula Najev mit 10.000 Euro.

Vatra sind 8000 Euro zugedacht, den Schwestern Husar 7600 Euro. Die übrigen Advent-Konzerte finden großteils auf den Prokurativen statt. Für die Silvesterfeier am Tag mit Jacques Houdek sind 22.400 Euro eingeplant. Toni Cetinski soll 25.000 Euro bekommen, Sergej Cetkovic 27.000 und Dalmatino 29.000.

Dusko Kulis kann mit etwas mehr als 20.000 Euro rechnen, Miroslav Skoro mit 18.000, Zorica Kondza mit 17.000, Crvena jabuka mit 16.000 und Silente mit 15.000 Euro. Es handelt sich dabei um geplante Beträge.

Das PET/CT-Gerät

Die Petition sieht vor, dass das Geld im Fall eines Verzichts auf das Konzert als Beitrag zur Anschaffung eines PET/CT-Geräts für das KBC Split verwendet wird. Die 300.000 Euro würden die Anschaffung freilich nicht zur Gänze abdecken. Im Finanzplan des KBC Split für 2026 sind für das Gerät 2,8 Millionen Euro vorgesehen, für bauliche Anpassungen kommen weitere 1,5 Millionen Euro dazu.

Das Krankenhaus bereitet die Beschaffung bereits vor. Im September gab es bekannt, dass das Gesundheitsministerium der Einleitung des Verfahrens zugestimmt hat. Derzeit werden die technischen Spezifikationen und die nötigen Unterlagen erarbeitet.