Ein Pullover verdeckt, was niemand sehen soll. Der Heimweg einer Mutter aus dem Krankenhaus in Suwałki wird zum Fall für die Justiz.

Nach einer Fehlgeburt im polnischen Suwałki hat eine Frau die Überreste ihres Kindes in einem Behälter ausgehändigt bekommen. Eine Pflegerin soll ihr nahegelegt haben, diesen im Kühlschrank aufzubewahren. Inzwischen sind die Behörden mit dem Fall befasst.

Joanna T. berichtet, man habe ihr das tote Kind nach der Fehlgeburt im Regionalkrankenhaus Suwałki in einem durchsichtigen Behälter mitgegeben. Ihre Tochter deckte einen Pullover darüber, damit niemand sehen konnte, was sich darin befand. Daheim stand der Behälter das gesamte Wochenende im Kühlschrank.

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Unterlagen für eine Beerdigung hatte die Frau keine. Erst am Montag erfuhr sie im Krankenhaus, dass ein Bestatter die Überreste direkt in der Klinik hätte übernehmen können. Den Weg durch das Haus mit dem Behälter bezeichnete sie gegenüber Polsat News als den schlimmsten Augenblick: „Das war das Schlimmste.“

Der Vorfall ereignete sich bereits im Juli 2026. Joanna T. war wegen Komplikationen in der frühen Schwangerschaft im Krankenhaus behandelt worden. Weil ihre anderen Kinder zu Hause auf sie warteten, verließ sie die Klinik auf eigenen Wunsch. Nach ihrer Schilderung empfahl ihr eine Hebamme, den Behälter mit den Überresten ihres Kindes zu Hause im Kühlschrank aufzubewahren. Im Krankenhaus werde schließlich genauso vorgegangen.

Behörden ermitteln

Der polnische Patientenbeauftragte hat inzwischen festgestellt, dass die Rechte der Frau verletzt wurden. Ein Sprecher bezeichnete das Vorgehen als einen Vorfall, der niemals hätte passieren dürfen. Auch der Bürgerrechtsbeauftragte hat sich eingeschaltet und Aufklärung verlangt.

Die Staatsanwaltschaft Suwałki geht dem Verdacht der Verunglimpfung eines Leichnams nach. Angeklagt wurde bislang niemand. Der Anwalt der Mutter kündigte an, Schmerzensgeld einzufordern.

Klinik reagiert

Krankenhausdirektor Adam Szałanda bestätigte den Vorfall und räumte ein, dass die internen Vorschriften nicht eingehalten wurden. Demnach hätten die Überreste des Kindes an die Pathologie übergeben und dort für eine ordnungsgemäße Abholung aufbewahrt werden müssen.

Die verantwortliche Hebamme, die sich bereits im Pensionsalter befindet, wurde von der Ethikkommission des Krankenhauses angehört. Die Klinikleitung hat das Verfahren zur Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses eingeleitet. Der Direktor spricht von einem Einzelfall.