Eine Musiklehrerin gewinnt das Vertrauen einer Familie in Mandurah. Dann deckt eine Kamera auf, was hinter der Fassade geschah.

In Perth ist eine 34-jährige Musiklehrerin zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Über mehr als ein Jahr hatte sie einen anfangs 12-, später 13-jährigen Buben sexuell genötigt, von ihm bekam sie ein Kind. Schon nach sechseinhalb Jahren besteht die Möglichkeit einer Entlassung auf Bewährung.

Vor Gericht legte die Frau in zwölf Anklagepunkten ein Schuldbekenntnis ab, darunter sexueller Missbrauch eines Kindes unter 13 Jahren sowie der Besitz von Material zur sexuellen Ausbeutung von Kindern. Richter John Prior bezeichnete ihr Vorgehen als „schweren Vertrauensbruch“.

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Mittlerweile lebt die Lehrerin getrennt von ihrem Ehemann. Aus dieser Ehe stammt bereits ein Kind. Insgesamt verhängte das Gericht eine Haftstrafe von 8,5 Jahren, eine Entlassung auf Bewährung wäre nach 6,5 Jahren möglich. Verurteilt wurde die Frau wegen mehrerer Sexualdelikte an einem Kind unter 13 Jahren und wegen des Besitzes kinderpornografischen Materials.

Zu sämtlichen zwölf Anklagepunkten hatte sie ein Geständnis abgelegt. Richter Prior wertete die Taten als massiven Vertrauensmissbrauch im pädagogischen Umfeld.

Schleichende Annäherung

Kennengelernt hatte die Lehrerin den Buben 2023, nachdem seine Familie ins südlich von Perth gelegene Mandurah übersiedelt war. Sie kümmerte sich um eine Band, in der er mitspielte, und knüpfte zugleich Kontakt zu seiner Mutter. Auch als er die Schule wechselte, hielt sie die Verbindung aufrecht.

An der neuen Schule kam es zu ersten Übergriffen. Die Frau machte dem Buben Geschenke, überwachte seine Aktivitäten in sozialen Medien und forderte laufend Berichte darüber, was er tat. Blieb eine Antwort aus, drohte sie ihm.

Außerdem schickte sie ihm freizügige Bilder. Im Mai 2025 vertraute sie einer Freundin an, dass sie sich ein weiteres Kind wünsche. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt wurde sie schwanger.

Dem Buben gegenüber äußerte sie, sie wolle weitere Kinder mit ihm haben. Nur wenige Wochen vor ihrer Festnahme im Dezember 2025 schrieb sie ihm: „Ich bin es leid, um deine Aufmerksamkeit betteln zu müssen“.

Aufgedeckte Übergriffe

Ans Licht kamen die Übergriffe durch Überwachungskameras im Haus der Mutter. Diese erstattete bei der Polizei Anzeige gegen die Lehrerin. Im Jänner gebar die Verurteilte eine Tochter. Als „Alptraum ohne Ende“ beschrieb Staatsanwalt Mark Nicol die Lage für das Opfer und dessen Familie. Der Bub sei besonders verletzlich gewesen und werde vermutlich sein Leben lang unter den Folgen leiden.