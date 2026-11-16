Sozialversicherung 2027: Für diese Arbeitnehmer steigen die Abzüge

Ab Jänner 2027 ändern sich die Sozialversicherungsbeiträge in Österreich. Während Gutverdiener mit höheren Abzügen rechnen müssen, gibt es auch für Beschäftigte mit niedrigen Einkommen wichtige Änderungen.

Mit 1. Jänner 2027 ändern sich in Österreich wichtige Werte der Sozialversicherung. Besonders für Beschäftigte mit höheren Gehältern können dadurch die Abzüge steigen. Grundlage ist eine Aufwertungszahl von 1,046. Zusätzlich hebt der Gesetzgeber die tägliche Höchstbeitragsgrundlage außerordentlich um fünf Euro an. Die Österreichische Gesundheitskasse hat die neuen Werte bereits veröffentlicht, allerdings vorbehaltlich der offiziellen Kundmachung.

Zum Vergleich: Im Jahr 2026 betrug die Aufwertungszahl noch 1,073. Eine Ausnahme bei der Anpassung gibt es für geringfügig Beschäftigte. Die monatliche Geringfügigkeitsgrenze bleibt 2027 unverändert bei 551,10 Euro. Damit gilt derselbe Betrag bereits im dritten Jahr hintereinander, seit 2025. Wer durch eine Gehaltserhöhung diese Grenze überschreitet, kann dadurch seinen bisherigen geringfügigen Beschäftigungsstatus verlieren.

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Höhere Beiträge für Gutverdiener

Die monatliche Höchstbeitragsgrundlage steigt von 6.930 Euro im Jahr 2026 auf 7.410 Euro im Jahr 2027. Das entspricht einer Erhöhung um 480 Euro beziehungsweise rund 6,9 Prozent. Die tägliche Grenze steigt von 231 auf 247 Euro. Diese Höchstbeitragsgrundlage bestimmt, bis zu welchem Einkommen Sozialversicherungsbeiträge berechnet werden. Einkommensteile oberhalb dieser Grenze bleiben bei den entsprechenden Beiträgen außer Ansatz.

Auch bei Urlaubs- und Weihnachtsgeld steigen die Beitragsgrenzen. Für Sonderzahlungen gilt 2027 eine jährliche Höchstbeitragsgrundlage von 14.820 Euro, gegenüber 13.860 Euro im Jahr 2026. Beschäftigte mit entsprechend hohen Bezügen können dadurch zusätzliche Sozialversicherungsabzüge haben. Für Arbeitnehmer mit einem Monatsgehalt unterhalb der bisherigen Höchstbeitragsgrundlage ergibt sich allein durch diese Anhebung hingegen keine zusätzliche Belastung.

Auch bei der Arbeitslosenversicherung gibt es ab 2027 wichtige Änderungen. Für Dienstverhältnisse, die bereits am 31. Dezember 2026 bestehen, gelten weiterhin ermäßigte Arbeitnehmerbeiträge: 0,50 Prozent bei einem Monatsbrutto bis 2.327 Euro, 1,50 Prozent bis 2.539 Euro und 2,50 Prozent bis 2.751 Euro. Bei höheren Einkommen beträgt der Arbeitnehmeranteil 2,95 Prozent. Für neue Dienstverhältnisse ab dem 1. Jänner 2027 gelten hingegen höhere Sätze: 1,00 Prozent bis 2.327 Euro, 2,00 Prozent bis 2.539 Euro und 2,95 Prozent darüber. Die bisherigen Ermäßigungen für niedrige Einkommen werden in den kommenden Jahren schrittweise abgeschafft.

Ein Beispiel zeigt die Auswirkungen: Wer 2.000 Euro brutto im Monat verdient und bereits 2026 beschäftigt war, zahlte bei diesem Einkommen bisher keinen Arbeitnehmerbeitrag zur Arbeitslosenversicherung. Ab 2027 werden dafür 10 Euro monatlich fällig. Beginnt das Dienstverhältnis hingegen erst ab Jänner 2027, beträgt dieser Beitrag bei gleichem Gehalt 20 Euro pro Monat. Die tatsächliche Veränderung beim Nettogehalt hängt zusätzlich von der Lohnsteuer und anderen Abzügen ab.

Netto-Gehalt 2027

Bei der Lohn- und Einkommensteuer gibt es 2027 zugleich Entlastungen. Die Tarifgrenzen und bestimmte Absetzbeträge werden zur teilweisen Abgeltung der kalten Progression um 2,27 Prozent angehoben. Die erste steuerfreie Tarifstufe steigt damit von 13.539 Euro im Jahr 2026 auf 13.846 Euro jährlich. Dadurch kann sich bei unverändertem Bruttogehalt eine geringere Lohnsteuer ergeben. Wie viel netto tatsächlich übrig bleibt, hängt aber auch von den Sozialversicherungsbeiträgen und der persönlichen Situation ab.

Wer sein Netto-Gehalt für 2027 berechnen möchte, kann dafür den Brutto-Netto-Rechner auf Finanz.at nutzen.