Gen Z geht auf die Straße und Wiens Zentrum gerät ins Stocken. Ein Vorwurf aus der Politik sorgt für Zündstoff, am Nachmittag folgt der nächste Zug.

Unter dem Motto „Gen Z regelt“ finden am Freitag mehrere Kundgebungen statt, die den Verkehr in der Wiener Innenstadt stark beeinträchtigen. Schon in den Vormittagsstunden fanden sich Teilnehmer vor der Universität Wien am Schottentor ein. Gefordert werden mehr finanzielle Mittel für Bildung, leistbarer Wohnraum und mehr Klimaschutz. Gleichzeitig richtet sich der Protest gegen höhere Ausgaben für das Militär.

Vorwürfe gegen Protestierende

Auf der Plattform X erhebt der FPÖ-Politiker Maximilian Krauss den Vorwurf, die Protestierenden würden Polizisten angreifen. Aufnahmen von den Protesten erlauben aber kein abschließendes Urteil darüber, ob und in welchem Umfang es tatsächlich zu solchen Attacken gekommen ist.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Linksextremes Gesindel legt nicht nur die ganze Wiener Innenstadt lahm, sondern attackiert auch noch unsere Polizei. Sperrt diese Gewalttäter weg! https://t.co/1v8r4JYNts — Maximilian Krauss (@Max_Krauss) November 20, 2026

Für 15 Uhr ist eine weitere Demonstration angesetzt, die am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof starten soll. Der Zug soll über die Mariahilfer Straße bis zum Heldenplatz führen. Die Organisatoren erwarten mehr als tausend Teilnehmer.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Der ÖAMTC warnt vor allem im Bereich der Ringstraße, des Karlsplatzes und des Schwarzenbergplatzes vor massiven Behinderungen. Autofahrer sollten die Innenstadt weiträumig umfahren oder auf Öffis ausweichen, lautet die Empfehlung.