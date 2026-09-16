Serbien eröffnet größten Windenergie-Komplex des Westbalkans

Serbien baut seine Windkraft deutlich aus: Mit Čibuk 2 wächst der größte Windenergie-Komplex des Westbalkans auf eine Leistung von 312 Megawatt.

Mit der Inbetriebnahme von Cibuk 2 hat Serbien den größten Windenergie-Komplex im Westbalkan in Betrieb genommen.

Čibuk 2 gehört zu jeweils 50 Prozent dem emiratischen Energiekonzern Masdar und dem finnischen Unternehmen Taaleri Energia und wurde gemeinsam mit dem serbischen Entwickler New Energy Solutions realisiert. Der neue Windpark ergänzt den seit 2019 betriebenen Čibuk 1 und bringt die Gesamtleistung des Komplexes auf 312 Megawatt. Zusammen stehen beide Projekte für ausländische Direktinvestitionen von mehr als 500 Millionen Euro in Serbiens Energieinfrastruktur.

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Cibuk 2 im Detail

Der neue Windpark umfasst 22 Turbinen des deutschen Herstellers Nordex und verfügt über eine installierte Leistung von 154 Megawatt. Jährlich soll Cibuk 2 bis zu 336.000 Megawattstunden Strom erzeugen – genug, um rund 80.000 Haushalte zu versorgen. Gleichzeitig werden die CO2-Emissionen nach Projektangaben um etwa 311.200 Tonnen pro Jahr gesenkt. Der Standort liegt im Südbanat, rund 40 Kilometer von Belgrad entfernt.

Masdars Pläne

Die serbische Ministerin für Bergbau und Energie, Dubravka Djedovic Handanovic, unterstrich die Bedeutung des Projekts: Gemeinsam machten die beiden Windparks von Masdar mit einer Gesamtleistung von 312 Megawatt nun rund 25 Prozent der gesamten installierten Wind- und Solarkapazitäten Serbiens aus. Die Finanzierung von Cibuk 2 wurde 2024 durch UniCredit und die Erste Group abgesichert.

Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch Serbiens lag 2024 bei rund 30 Prozent. Nach dem nationalen Energie- und Klimaplan soll dieser Anteil bis 2030 auf rund 45 Prozent steigen. Gleichzeitig plant Serbien bis zum Ende des Jahrzehnts einen deutlichen Ausbau neuer Wind- und Solarkapazitäten.

Masdar hat darüber hinaus weitere Vorhaben im Bereich erneuerbare Energien in Serbien angekündigt, die eine zusätzliche Kapazität von über 200 Megawatt umfassen sollen.