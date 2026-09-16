Nusskipferl kostet Oma plötzlich 1.700 Euro – wegen eines falschen Tastendrucks

Ein Nusskipferl, ein falscher Tastendruck – und plötzlich fehlen über 1.700 Euro auf dem Konto einer Seniorin.

Eine Schweizer Seniorin hat beim Einkauf in einer Bäckerei unbeabsichtigt 1.612 Franken – umgerechnet rund 1.700 Euro – als Trinkgeld bezahlt. Ausgelöst wurde das Missgeschick durch den Kauf eines einfachen Nusskipferl. Den Betrag zurückzubekommen dauerte einen Monat.

Susanne W. war es Ende Juli, als sie in einer Filiale der Bäckereikette am Hauptbahnhof Winterthur einkaufte und dabei ungewollt einen vierstelligen Betrag als Trinkgeld auslöste. Eine Sprecherin des Unternehmens äußerte gegenüber dem Schweizer Rechtsmagazin „Beobachter“ die Vermutung, die Kundin habe beim Erscheinen der Trinkgeldabfrage auf dem Kartenlesegerät versehentlich ihren PIN-Code eingegeben.

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Das eingesetzte Kartenterminal bietet neben prozentualen Trinkgeldvorgaben auch die Möglichkeit, einen freien Betrag einzugeben – so wurde der vierstellige PIN-Code der Seniorin als frei eingegebener Trinkgeldbetrag von 1.612,14 Franken abgebucht.

Fehler entdeckt

Aufgefallen war die fehlerhafte Buchung zunächst niemandem – bis eine Mitarbeiterin der Seniorenhilfsorganisation „Pro Senectute“ bei der routinemäßigen Durchsicht der Kontoauszüge der Frau auf den ungewöhnlich hohen Abgang stieß. Die Bank der Seniorin verwies sie an die Bäckereikette, da eine Rückbuchung deren ausdrückliche Zustimmung erforderte.

Obwohl die Standortleiterin rasch ihre Bereitschaft zur Klärung signalisierte, ließ sich die entsprechende Transaktion im internen System des Unternehmens zunächst nicht auffinden.

Geld zurück

Ende August traf schließlich die erlösende Nachricht ein: Der gesamte Betrag wurde der Seniorin zurückerstattet.