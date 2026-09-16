1 Euro Entschädigung nach Millionenraub: Kim Kardashian ,,dankbar“

Ein Millionenraub, acht Jahre Warten – und am Ende steht ein einziger Euro. Frankreichs Justiz hat gesprochen.

Acht Jahre nach einem der aufsehenerregendsten Kriminalfälle der jüngeren Promigeschichte hat die französische Justiz ein Urteil gefällt, das in seiner Symbolik kaum deutlicher sein könnte: Kim Kardashian erhält für den Schmuckraub, dem sie 2016 in einem Pariser Hotel zum Opfer fiel, eine Entschädigung von einem Euro. Der Wert des damals entwendeten Schmucks hatte im Millionenbereich gelegen.

Kardashian, heute 45 Jahre alt, sowie ihre Stylistin Simone Harouche wandten sich in einer gemeinsamen Mitteilung an das Promi-Portal People und zeigten sich über die gerichtliche Anerkennung erkenntlich.

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Pariser Modewoche

Der Überfall hatte sich während der Pariser Modewoche ereignet, als Unbekannte in das Hotelzimmer des Reality-TV-Stars eindrangen und hochwertigen Schmuck entwendeten. Der Fall löste international eine breite Debatte über den Schutz prominenter Persönlichkeiten und die Grenzen öffentlicher Sichtbarkeit aus.

Die Ermittlungen der französischen Behörden erstreckten sich über mehrere Jahre; der Großteil des gestohlenen Schmucks blieb bis heute unauffindbar.

Acht von zehn Angeklagten verurteilt

Im Mai 2025 wurden acht der zehn Angeklagten wegen Straftaten im Zusammenhang mit dem Überfall verurteilt, zwei Angeklagte wurden freigesprochen. Der als Drahtzieher geltende Aomar Aït Khedache erhielt eine Haftstrafe von acht Jahren, wovon fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden – wegen der bereits in Untersuchungshaft verbrachten Zeit muss er nicht erneut ins Gefängnis.

Symbolische Anerkennung

Die Entscheidung, Kardashian und Harouche lediglich einen symbolischen Euro zuzusprechen, macht das Spannungsverhältnis zwischen juristischer Anerkennung und tatsächlichem Schadensausgleich sichtbar. Dass die Gerichte die Opferrolle der Betroffenen förmlich festgestellt haben, ist rechtlich bedeutsam – auch wenn die materielle Wiedergutmachung damit in keinem Verhältnis steht.

Kardashian und Harouche erklärten dazu: „Wir sind der französischen Justiz dankbar, dass sie uns als Opfer der schrecklichen Ereignisse anerkennt, die sich 2016 in Paris zugetragen haben.“