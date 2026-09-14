Neue Autobahn zwischen Bosnien und Serbien: Erste 7 Kilometer bereit für Asphalt

Auf einer wichtigen Autobahnverbindung zwischen Serbien und Bosnien und Herzegowina wird das Tempo erhöht – denn auf serbischer Seite steht bereits ein konkreter Eröffnungstermin fest.

Der Bau des Autobahnabschnitts von Rača nach Bijeljina wird derzeit deutlich beschleunigt. Die rund 20 Kilometer lange Trasse ist Teil des strategischen Autobahnprojekts zwischen Belgrad und Banja Luka und zugleich Bestandteil der geplanten Straßenverbindung zwischen Belgrad und Sarajevo.

Ausschlaggebend für die Beschleunigung der Arbeiten auf bosnischer Seite ist die bevorstehende Fertigstellung des serbischen Teilstücks Kuzmin–Sremska Rača. Der rund 18 Kilometer lange Abschnitt soll nach aktueller Ankündigung am 15. Oktober 2026 für den Verkehr freigegeben werden. Er verbindet die bestehende Autobahn bei Kuzmin mit der Grenze zu Bosnien und Herzegowina. Auf der Seite der Republika Srpska wird deshalb das Tempo erhöht: Derzeit konzentrieren sich die Arbeiten insbesondere auf die ersten sieben Kilometer zwischen Rača und Bijeljina, wo bereits die ersten Asphaltschichten vorbereitet werden.

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Finanzierung & Konsortium

Serbien finanziert 80 Prozent des Vertrags für Planung und Bau – rund 206,5 Millionen Konvertible Mark. Die Republika Srpska trägt die übrigen 20 Prozent beziehungsweise rund 51,6 Millionen KM. Der Vertrag für Planung und Bau hat ein Volumen von rund 258,2 Millionen KM ohne Mehrwertsteuer; einschließlich weiterer Leistungen wie Bauaufsicht belaufen sich die ausgewiesenen Projektkosten auf rund 262,1 Millionen KM.

Verantwortlich für die Umsetzung ist ein Konsortium aus Integral Inženjering, Srbijaautoput und dem Institut za građevinarstvo IG. Auf der Haupttrasse sind neun Bauwerke vorgesehen. Hinzu kommen unter anderem die Anschlussstelle „Bijeljina sjever“ mit Mautstation, eine weitere Mautanlage, eine Wartungsbasis sowie ein Rastplatz.

Ergänzende Bauvorhaben

Parallel dazu wird an der neuen gemeinsamen Grenzanlage Rača 2–Sremska Rača 2 gearbeitet, die künftig den Verkehr über die neue Autobahnverbindung abwickeln soll. Auch der anschließende, rund 17 Kilometer lange Abschnitt von Bijeljina in Richtung Brčko befindet sich inzwischen im Bau. Dieser Teil wird von einem Konsortium aus China Overseas Engineering Group und China Tiesiju Civil Engineering Group realisiert.