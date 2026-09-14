Pensionist kracht in Wohnmobil: Drei Verletzte, Straße stundenlang gesperrt

Ein Frontalzusammenstoß auf der B178 in Tirol fordert mehrere Verletzte – darunter einen 85-Jährigen, der per Hubschrauber gerettet wurde.

Am Sonntagnachmittag kam es in Tirol zu einem schweren Verkehrsunfall.

Gegen 16.30 Uhr kollidierte ein 85-jähriger Rentner aus Bayern auf der B178 bei Söll mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber „Heli 3″ in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Die beiden Insassen des Wohnmobils wurden ebenfalls medizinisch behandelt.

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Unfallhergang

Der Rentner war zum Zeitpunkt des Unfalls auf der B178 in Richtung Wörgl unterwegs, als es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision kam. Das Wohnmobil wurde von einem 50-jährigen Einheimischen gelenkt, begleitet von einer 46-jährigen Beifahrerin. Beide wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die B178 war infolge des Unfalls für rund zwei Stunden gesperrt, was zu spürbaren Behinderungen im Verkehr führte. Die Ursache des Zusammenstoßes ist Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen. Im Einsatz standen neben der Besatzung des Notarzthubschraubers auch 20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Söll sowie Polizeieinheiten aus Söll, Wörgl und Kufstein.