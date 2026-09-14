111 Millionen Euro! Österreicher knackt Mega-Jackpot

Ein Salzburger Lottoschein mit drei Tipps – und plötzlich stehen über 111 Millionen Euro auf dem Konto.

Ein Salzburger hat den EuroMillionen-Europot geknackt und dabei einen Gewinn von exakt 111.516.282 Euro eingefahren. Der entscheidende Schein, der drei Tipps enthielt, wurde in Salzburg abgegeben – und bereits der erste Tipp erwies sich als der richtige, mit fünf Richtigen plus zwei Zusatzzahlen.

Bei der zweiten Ziehung am 11. September fiel der Jackpot auf diesen Schein. Nachdem der Europot neun Ziehungen lang ungeknackt geblieben war und dabei auf über 111 Millionen Euro angewachsen war, ging er nun zum 20. Mal an einen österreichischen Gewinner. Es ist zugleich der dritte dreistellige Millionengewinn in der Geschichte der Österreichischen Lotterien.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Gewinner meldet sich

Die Österreichischen Lotterien bestätigten, dass der bislang unbekannte Gewinner bereits Kontakt aufgenommen hat. „Er hat sich schon gemeldet“, hieß es vonseiten der Lotterien. Zuvor hatte er sich telefonisch vergewissert, dass sein Schein tatsächlich den Jackpot erzielt hatte. Der Gewinner „will schon bald den Hochgewinnerbetreuer treffen.“

Historische Einordnung

Mit 111,5 Millionen Euro reiht sich dieser Gewinn auf Platz drei der größten Gewinne in der 40-jährigen Geschichte der Österreichischen Lotterien ein. Den Spitzenplatz hält ein win2day-User, der im März 2025 einen Gewinn von 250 Millionen Euro verbuchen konnte.

Den zweiten Platz belegt ein Spielteilnehmer, der im Dezember 2023 exakt 240 Millionen Euro gewann.