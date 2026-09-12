Erster Tipp bei EuroMillionen: Salzburger gewinnt 111 Millionen Euro

Ein Salzburger trifft mit dem ersten Tipp auf seinem Schein ins Schwarze und schreibt damit Lotterie-Geschichte.

Ein Salzburger hat bei der EuroMillionen-Ziehung vom 11. September den Europot geknackt und dabei 111.516.282 Euro gewonnen. Damit landet dieser Treffer auf dem dritten Platz der größten Gewinne in der Geschichte der Österreichischen Lotterien. Die Gewinnzahlen lauteten 1, 7, 15, 39 und 50 – ergänzt durch die Sternenkreise 1 und 11.

Auf dem Wettschein des Gewinners waren insgesamt drei Tipps vermerkt, wobei ausgerechnet der erste den Jackpot traf. Da der Schein für zwei Ziehungen gültig war, fiel der Gewinn erst bei der zweiten Ziehung an. Die statistische Wahrscheinlichkeit für einen solchen Treffer liegt bei eins zu 139,8 Millionen.

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Rekorde & Zahlen

Einen Gewinn im dreistelligen Millionenbereich gab es in Österreich bislang erst zweimal zuvor. Den nationalen Rekord hält ein win2day-User, der im März 2025 stolze 250 Millionen Euro einstrich. Auf Platz zwei folgt ebenfalls ein win2day-Gewinn: 240 Millionen Euro im Dezember 2023. Insgesamt wurde der Europot damit nun bereits 20 Mal in Österreich gewonnen.

Wer bereits jetzt wieder vom großen Glück träumt: Am kommenden Sonntag wartet ein 8-fach-Jackpot der Österreichischen Lotterien mit einem Gewinnvolumen von 11 Millionen Euro.

Bei der nächsten EuroMillionen-Ziehung am Dienstag sind zudem 17 Millionen Euro zu holen.