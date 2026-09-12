KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
WEGA-Einsatz

Zwei Promille, eine Pistole: Streit am Würstelstand eskaliert

Zwei Promille, eine Pistole: Streit am Würstelstand eskaliert
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Schluck Bier zu viel – und ein Abend am Würstelstand eskaliert zur Bedrohung mit Waffe mitten in der Waffenverbotszone.

Am Freitagabend kam es an einem Würstelstand in Wien-Favoriten zu einem gefährlichen Zwischenfall, der mit dem Einsatz einer Waffe endete.

Auslöser der Auseinandersetzung war ein 62-jähriger Mann, der eigenmächtig aus der Bierflasche eines anderen Gastes trank. Daraus entwickelte sich ein heftiger Streit, in dessen Verlauf der Mann eine Waffe zog, die sich im Nachhinein als Gasdruckpistole herausstellte. Eine Alkoholmessung ergab einen Wert von zwei Promille.

Waffenverbotszone verletzt

Besondere Brisanz erhielt der Vorfall durch seinen Schauplatz: Er ereignete sich innerhalb der Waffenverbotszone von Wien-Innerfavoriten. Nachdem der 62-Jährige seinem Gegenüber mit der Waffe gedroht hatte, schritt ein anwesender Zeuge ein und brachte den Mann soweit zur Ruhe, dass die Situation bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle blieb. Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen und in Gewahrsam gebracht.

Die Waffenverbotszone Innerfavoriten gilt rund um die Uhr von Montag bis Sonntag und umfasst den Bereich zwischen Platz der Kulturen beim Hauptbahnhof und Antonsplatz einschließlich der Fußgängerzone Favoritenstraße mit Keplerplatz und Reumannplatz sowie der angrenzenden Bereiche zwischen Laxenburgerstraße und Sonnwendgasse/Herndlgasse. In dieser Zone ist nicht nur das Mitführen von Waffen nach dem Waffengesetz verboten, sondern auch von sonstigen gefährlichen Gegenständen, die geeignet sind, Gewalt gegen Menschen oder Sachen auszuüben.

Die Ermittlungen übernahmen WEGA-Beamte (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung), die die Gasdruckpistole sicherstellten. Erschwerend kommt hinzu, dass gegen den 62-Jährigen bereits vor dem Vorfall behördliche Waffenverbote bestanden. Anzeigen wurden wegen gefährlicher Drohung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| WEGA-Einsatz
Zwei Promille, eine Pistole: Streit am Würstelstand eskaliert
| Jackpot
Erster Tipp bei EuroMillionen: Salzburger gewinnt 111 Millionen Euro
| Einsatz
Razzia in Wien: Illegale Automaten, Schwarzarbeit und Stromdiebstahl
| Leistung
Neuer Rekord: Neunjähriger bezwingt Europas höchsten Gipfel
| Gerechtigkeit
Zwei tote Babys im Garten vergraben – Justiz fordert schärfere Strafe
MEHR AKTUELLE NEWS