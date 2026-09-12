Zwei Promille, eine Pistole: Streit am Würstelstand eskaliert

Ein Schluck Bier zu viel – und ein Abend am Würstelstand eskaliert zur Bedrohung mit Waffe mitten in der Waffenverbotszone.

Am Freitagabend kam es an einem Würstelstand in Wien-Favoriten zu einem gefährlichen Zwischenfall, der mit dem Einsatz einer Waffe endete.

Auslöser der Auseinandersetzung war ein 62-jähriger Mann, der eigenmächtig aus der Bierflasche eines anderen Gastes trank. Daraus entwickelte sich ein heftiger Streit, in dessen Verlauf der Mann eine Waffe zog, die sich im Nachhinein als Gasdruckpistole herausstellte. Eine Alkoholmessung ergab einen Wert von zwei Promille.

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Waffenverbotszone verletzt

Besondere Brisanz erhielt der Vorfall durch seinen Schauplatz: Er ereignete sich innerhalb der Waffenverbotszone von Wien-Innerfavoriten. Nachdem der 62-Jährige seinem Gegenüber mit der Waffe gedroht hatte, schritt ein anwesender Zeuge ein und brachte den Mann soweit zur Ruhe, dass die Situation bis zum Eintreffen der Polizei unter Kontrolle blieb. Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen und in Gewahrsam gebracht.

Die Waffenverbotszone Innerfavoriten gilt rund um die Uhr von Montag bis Sonntag und umfasst den Bereich zwischen Platz der Kulturen beim Hauptbahnhof und Antonsplatz einschließlich der Fußgängerzone Favoritenstraße mit Keplerplatz und Reumannplatz sowie der angrenzenden Bereiche zwischen Laxenburgerstraße und Sonnwendgasse/Herndlgasse. In dieser Zone ist nicht nur das Mitführen von Waffen nach dem Waffengesetz verboten, sondern auch von sonstigen gefährlichen Gegenständen, die geeignet sind, Gewalt gegen Menschen oder Sachen auszuüben.

Die Ermittlungen übernahmen WEGA-Beamte (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung), die die Gasdruckpistole sicherstellten. Erschwerend kommt hinzu, dass gegen den 62-Jährigen bereits vor dem Vorfall behördliche Waffenverbote bestanden. Anzeigen wurden wegen gefährlicher Drohung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet.