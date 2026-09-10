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Messerdrohung

Messer-Alarm in Wien: 44-Jähriger bedroht zwei Männer an Tankstelle

Messer-Alarm in Wien: 44-Jähriger bedroht zwei Männer an Tankstelle
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Messer, Alkohol und Schweigen – ein Abend in Wien-Liesing endet mit einer Festnahme und offenen Fragen.

In Wien-Liesing kam es am Dienstagabend zu einem gefährlichen Vorfall an einer Tankstelle.

Gegen 19.15 Uhr bedrohte ein 44-jähriger Österreicher zwei Männer auf dem Gelände einer Tankstelle mit einem Klappmesser. Wie die Polizei mitteilte, wies der Tatverdächtige zum Tatzeitpunkt einen Blutalkoholwert von 1,8 Promille auf.

Festnahme & Waffenverbot

Im Anschluss an den Vorfall fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug zu seiner Wohnanschrift. Die Polizeiinspektion Lehmanngasse leitete daraufhin umgehend Ermittlungen ein und nahm den 44-Jährigen an seiner Adresse fest. Das mutmaßliche Tatmittel, ein Klappmesser, wurde sichergestellt. Gegen den Mann wurde außerdem ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Ein vorläufiges Waffenverbot nach § 13 Waffengesetz 1996 wird von Organen der öffentlichen Aufsicht bei Gefahr im Verzug ausgesprochen und gilt grundsätzlich ab Aussprache für maximal vier Wochen, sofern es nicht von der zuständigen Behörde früher aufgehoben oder durch ein dauerhaftes Waffenverbot ersetzt wird.

Zu den Hintergründen der Tat ist bislang nichts bekannt. Der Tatverdächtige verweigert gegenüber den Behörden jede Aussage, die Ermittlungen dauern an.

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