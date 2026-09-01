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Waffendrohung

Betrunkene Pensionistin richtet Waffe auf Nachbarn – Cobra rückt aus

Betrunkene Pensionistin richtet Waffe auf Nachbarn – Cobra rückt aus
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein Balkon, eine Waffe, zwei erschrockene Nachbarn – in Klagenfurt löste eine 66-Jährige einen Cobra-Großeinsatz aus.

In Klagenfurt soll eine 66-jährige Frau am Montagabend eine Waffe auf zwei Nachbarn gerichtet und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst haben.

Gegen 18:40 Uhr richtete die Frau von ihrem Balkon aus eine augenscheinliche Faustfeuerwaffe auf zwei Personen, die sich auf einem benachbarten Balkon aufhielten. Der Vorfall zog den Einsatz des Einsatzkommandos Cobra sowie der Schnellen Interventionsgruppe nach sich.

Cobra im Einsatz

Den Beamten gelang es schließlich, die Frau dazu zu bewegen, die Wohnungstür zu öffnen. In der Wohnung stellten sie eine Gasdruckpistole sicher.

Beamte der SIG nahmen Kontakt mit der 66-Jährigen auf und konnten sie schließlich dazu bewegen, die Wohnung zu öffnen. In den Räumlichkeiten stellten die Einsatzkräfte eine Gasdruckpistole sicher.

Rechtliche Folgen

Für die 66-Jährige hat der Vorfall weitreichende rechtliche Konsequenzen: Gegen sie war bereits vor dem Vorfall ein Waffenverbot in Kraft. Dennoch war sie zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert und im Besitz der Waffe.

Die 66-Jährige wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

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KO KOSMO-Redaktion
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