Cobra verwechselt Großvater mit Verdächtigem – Mann verletzt

Ein Familienstreit in Tirol eskaliert – und endet mit einem Cobra-Einsatz, einer Verwechslung und schweren Vorwürfen gegen die Polizei.

Ein 36-jähriger Österreicher ist am Donnerstagnachmittag in Völs bei Innsbruck nach einem Streit mit seiner 34-jährigen Ehefrau von der Polizei festgenommen worden. Der Einsatz war unter dem Verdacht der Nötigung sowie weiterer Delikte gemeldet worden.

Seinen Ursprung hatte der Konflikt bereits zwei Tage zuvor in der gemeinsamen Wohnung des Paares. Nachdem der Mann eine gefährliche Drohung ausgesprochen hatte, verließ die Frau mit den drei gemeinsamen Kindern die Wohnung. Der 36-Jährige folgte ihr und nahm den siebenjährigen Sohn am Bahnhof mit – anschließend fuhren die beiden gemeinsam davon.

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Den Mann konnte die Polizei telefonisch kontaktieren und ihn schließlich ohne Gegenwehr an seiner Wohnadresse festnehmen. Im Zuge einer Hausdurchsuchung stießen die Beamten auf zwei Schreckschusspistolen sowie zwei legal registrierte Waffen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck entschied sich letztlich dafür, den Mann auf freiem Fuß anzuzeigen.

Vorwürfe der Familie

Gegenüber der Tiroler Tageszeitung meldete sich daraufhin die Familie des Mannes zu Wort und erhob dabei schwere Vorwürfe. Den Streit bestätigten die Angehörigen zwar, schilderten den weiteren Verlauf jedoch grundlegend anders: Der Sohn sei freiwillig zu seinem Vater gelaufen und habe ausdrücklich bei ihm bleiben wollen. Vater und Kind hätten daraufhin ein Einkaufszentrum aufgesucht, wo sie auf die Großeltern trafen.

Unvermittelt sei dann ein Anruf der Polizei eingegangen – mit dem Vorwurf einer angeblichen Geiselnahme. Der Großvater, ein Unternehmer aus Völs bei Innsbruck, schilderte, dass es bei der Rückkehr zum Wohnhaus zu einer folgenschweren Verwechslung durch die Einsatzkräfte gekommen sei. Er wurde von Cobra-Beamten zu Boden gebracht und erlitt dabei Prellungen sowie möglicherweise gebrochene Rippen.

Die Polizei räumte die Verwechslung ein, erklärte jedoch, der Großvater habe keine äußerlich erkennbaren Verletzungen aufgewiesen – er sei aber sichtlich unter Schock gestanden.