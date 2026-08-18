KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Großfahndung

Vier Männer brechen in Waffengeschäft ein – Cobra rückt aus

Vier Männer brechen in Waffengeschäft ein – Cobra rückt aus
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Einbruch in ein Waffengeschäft, Cobra-Einsatz, gestohlenes Fluchtauto – und am Ende bleibt die Polizei mit offenen Fragen zurück.

Vier Täter brachen in der Nacht auf Montag gegen 4.45 Uhr in ein Waffengeschäft in Freistadt (Oberösterreich) ein – das gab die Polizei nun mit weiteren Einzelheiten bekannt. Die Männer, deren Identität bislang ungeklärt ist, hebelten die Eingangstür auf, zerstörten im Inneren mehrere Glasvitrinen und verstauten eine erhebliche Menge an Gegenständen in mitgebrachten Taschen.

Noch während sie die Beute in ihr Fahrzeug luden, näherte sich bereits eine alarmierte Polizeistreife dem Tatort. Als das Quartett die Beamten wahrnahm, flüchtete es in Richtung Bad Leonfelden – allerdings nicht ohne Verluste: Eine Fahrzeugtür war beim Losfahren nicht vollständig geschlossen, sodass auf den ersten hundert Metern ein Teil des Diebesguts auf die Straße fiel.

Großfahndung im Mühlviertel

Der Vorfall löste am Montag eine umfangreiche Fahndungsaktion im Mühlviertel aus. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte und die Cobra wurden aufgeboten, zusätzlich wurden an den Zufahrten nach Linz Fahrzeugkontrollen durchgeführt.

Den Tätern gelang es zunächst, sich der Festnahme zu entziehen. Ihr Fahrzeug tauchte kurz darauf im Ortszentrum von Bad Leonfelden auf – stark beschädigt und ohne Insassen. Die Ermittler stellten darin Tatwerkzeug sowie weiteres Diebesgut sicher. Eine anschließend eingeleitete Suchaktion im Raum Bad Leonfelden verlief ergebnislos.

Gestohlenes Fluchtauto

Inzwischen steht auch fest, woher das Fluchtfahrzeug stammte: Es war noch vor dem Einbruch in Deutschland gestohlen worden.

Von den vier Tätern fehlt nach wie vor jede Spur.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Versorgungsrekord
Nur 16 Minuten im Jahr – Österreichs Netz so stabil wie nie zuvor
| Altersrekord
110 Jahre – Österreichs älteste Frau feiert Geburtstag
| Tierschutzskandal
Nach Freispruch im Fall Schmotzer: Tierärztekammer fordert neue Prüfung
| Brandstiftung
Mutmaßlicher Serien-Brandstifter kassierte jahrelang Fördergelder vom Staat
| Rückkehrprämie
3.000-Euro-Rückkehrprämie: So viele Syrer reisten bereits aus
MEHR AKTUELLE NEWS