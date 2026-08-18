Vier Männer brechen in Waffengeschäft ein – Cobra rückt aus

Einbruch in ein Waffengeschäft, Cobra-Einsatz, gestohlenes Fluchtauto – und am Ende bleibt die Polizei mit offenen Fragen zurück.

Vier Täter brachen in der Nacht auf Montag gegen 4.45 Uhr in ein Waffengeschäft in Freistadt (Oberösterreich) ein – das gab die Polizei nun mit weiteren Einzelheiten bekannt. Die Männer, deren Identität bislang ungeklärt ist, hebelten die Eingangstür auf, zerstörten im Inneren mehrere Glasvitrinen und verstauten eine erhebliche Menge an Gegenständen in mitgebrachten Taschen.

Noch während sie die Beute in ihr Fahrzeug luden, näherte sich bereits eine alarmierte Polizeistreife dem Tatort. Als das Quartett die Beamten wahrnahm, flüchtete es in Richtung Bad Leonfelden – allerdings nicht ohne Verluste: Eine Fahrzeugtür war beim Losfahren nicht vollständig geschlossen, sodass auf den ersten hundert Metern ein Teil des Diebesguts auf die Straße fiel.

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Großfahndung im Mühlviertel

Der Vorfall löste am Montag eine umfangreiche Fahndungsaktion im Mühlviertel aus. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte und die Cobra wurden aufgeboten, zusätzlich wurden an den Zufahrten nach Linz Fahrzeugkontrollen durchgeführt.

Den Tätern gelang es zunächst, sich der Festnahme zu entziehen. Ihr Fahrzeug tauchte kurz darauf im Ortszentrum von Bad Leonfelden auf – stark beschädigt und ohne Insassen. Die Ermittler stellten darin Tatwerkzeug sowie weiteres Diebesgut sicher. Eine anschließend eingeleitete Suchaktion im Raum Bad Leonfelden verlief ergebnislos.

Gestohlenes Fluchtauto

Inzwischen steht auch fest, woher das Fluchtfahrzeug stammte: Es war noch vor dem Einbruch in Deutschland gestohlen worden.

Von den vier Tätern fehlt nach wie vor jede Spur.