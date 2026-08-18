KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Transferdeal

Vom Salzburg-Schützling zum Premier-League-Star – Dedić wechselt für 36 Mio

Vom Salzburg-Schützling zum Premier-League-Star – Dedić wechselt für 36 Mio
Foto: epa/BENJAMIN FANJOY
2 Min. Lesezeit |

Ein Trainer, ein Spieler, eine gemeinsame Vergangenheit – Newcastle investiert 35,9 Millionen Euro in eine Wette mit Ansage.

Newcastle United hat den Transfer von Amar Dedic perfekt gemacht. Der bosnische Nationalspieler wechselt für 35,9 Millionen Euro von Benfica zu den Magpies – auf ausdrücklichen Wunsch von Cheftrainer Matthias Jaissle, der in Dedic die ideale Lösung für beide Außenverteidigerpositionen sieht. Der Rechtsfuß traf bereits am Dienstagmorgen in Newcastle upon Tyne ein, absolvierte die medizinischen Tests ohne Probleme und unterzeichnete anschließend einen Fünfjahresvertrag.

Der Kader der Magpies war auf den Außenverteidigerpositionen bislang dünn besetzt – mit Tino Livramento und Lewis Hall standen Jaissle lediglich zwei Optionen zur Verfügung. Dedic schließt diese Lücke und vervollständigt das Trio, das die gesamte Saison tragen soll. Sein Debüt könnte bereits am kommenden Wochenende folgen: Im Duell mit dem FC Liverpool ist Dedic ein heißer Kandidat für die Startelf – zumal Livramento nach einer schweren Verletzung weiterhin ausfällt.

Jaissles Vertrauensspieler

Für Newcastle geht es in dieser Spielzeit darum, das Kapitel der vergangenen Saison endgültig hinter sich zu lassen. In der Vorsaison hatten die Elstern noch in der Champions League aufgezeigt und die K.o.-Phase erreicht, doch die Doppelbelastung hinterließ in der Premier League deutliche Spuren: Am Ende stand nur Platz zwölf. Europäischer Fußball ist in dieser Saison kein Thema – der Fokus gilt ausschließlich dem nationalen Wettbewerb.

Trainer Jaissle kennt Dedic wie kaum ein anderer. Bereits bei RB Salzburg war es der österreichische Coach, der den Bosnier ins kalte Wasser warf und ihn systematisch aufbaute. Er weiß genau, welche Qualitäten in dem Spieler stecken – und wie er diese optimal nutzen kann.

Reicher Klub, große Geschichte

Im Hintergrund steht ein finanzkräftiger Eigentümer: Newcastle befindet sich im Besitz des saudischen Public Investment Fund und gilt als reichster Verein der Premier League. An der Spitze des Klubs steht Yasir bin Othman Al-Rumayyan, der die Ära des neuen Newcastle seit 2021 prägt.

Der Traditionsklub aus Newcastle upon Tyne blickt auf eine stolze Geschichte zurück: vier englische Meistertitel, sechs FA-Cup-Triumphe, ein Ligapokal-Sieg und ein Supercup-Erfolg zieren die Vereinschronik der Magpies.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Versorgungsrekord
Nur 16 Minuten im Jahr – Österreichs Netz so stabil wie nie zuvor
| Altersrekord
110 Jahre – Österreichs älteste Frau feiert Geburtstag
| Tierschutzskandal
Nach Freispruch im Fall Schmotzer: Tierärztekammer fordert neue Prüfung
| Brandstiftung
Mutmaßlicher Serien-Brandstifter kassierte jahrelang Fördergelder vom Staat
| Rückkehrprämie
3.000-Euro-Rückkehrprämie: So viele Syrer reisten bereits aus
MEHR AKTUELLE NEWS