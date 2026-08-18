Vom Salzburg-Schützling zum Premier-League-Star – Dedić wechselt für 36 Mio

Ein Trainer, ein Spieler, eine gemeinsame Vergangenheit – Newcastle investiert 35,9 Millionen Euro in eine Wette mit Ansage.

Newcastle United hat den Transfer von Amar Dedic perfekt gemacht. Der bosnische Nationalspieler wechselt für 35,9 Millionen Euro von Benfica zu den Magpies – auf ausdrücklichen Wunsch von Cheftrainer Matthias Jaissle, der in Dedic die ideale Lösung für beide Außenverteidigerpositionen sieht. Der Rechtsfuß traf bereits am Dienstagmorgen in Newcastle upon Tyne ein, absolvierte die medizinischen Tests ohne Probleme und unterzeichnete anschließend einen Fünfjahresvertrag.

Der Kader der Magpies war auf den Außenverteidigerpositionen bislang dünn besetzt – mit Tino Livramento und Lewis Hall standen Jaissle lediglich zwei Optionen zur Verfügung. Dedic schließt diese Lücke und vervollständigt das Trio, das die gesamte Saison tragen soll. Sein Debüt könnte bereits am kommenden Wochenende folgen: Im Duell mit dem FC Liverpool ist Dedic ein heißer Kandidat für die Startelf – zumal Livramento nach einer schweren Verletzung weiterhin ausfällt.

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Jaissles Vertrauensspieler

Für Newcastle geht es in dieser Spielzeit darum, das Kapitel der vergangenen Saison endgültig hinter sich zu lassen. In der Vorsaison hatten die Elstern noch in der Champions League aufgezeigt und die K.o.-Phase erreicht, doch die Doppelbelastung hinterließ in der Premier League deutliche Spuren: Am Ende stand nur Platz zwölf. Europäischer Fußball ist in dieser Saison kein Thema – der Fokus gilt ausschließlich dem nationalen Wettbewerb.

Trainer Jaissle kennt Dedic wie kaum ein anderer. Bereits bei RB Salzburg war es der österreichische Coach, der den Bosnier ins kalte Wasser warf und ihn systematisch aufbaute. Er weiß genau, welche Qualitäten in dem Spieler stecken – und wie er diese optimal nutzen kann.

Reicher Klub, große Geschichte

Im Hintergrund steht ein finanzkräftiger Eigentümer: Newcastle befindet sich im Besitz des saudischen Public Investment Fund und gilt als reichster Verein der Premier League. An der Spitze des Klubs steht Yasir bin Othman Al-Rumayyan, der die Ära des neuen Newcastle seit 2021 prägt.

Der Traditionsklub aus Newcastle upon Tyne blickt auf eine stolze Geschichte zurück: vier englische Meistertitel, sechs FA-Cup-Triumphe, ein Ligapokal-Sieg und ein Supercup-Erfolg zieren die Vereinschronik der Magpies.