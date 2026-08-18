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Vergiftungsverdacht

Drei Hunde innerhalb weniger Tage tot: Tierärztin warnt

Drei Hunde innerhalb weniger Tage tot: Tierärztin warnt
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Drei Hunde sterben innerhalb weniger Tage nach Spaziergängen in derselben Gemeinde – die Ursache ist noch ungeklärt.

In der Salzburger Gemeinde Weißpriach sind binnen weniger Tage drei Hunde gestorben – ein Umstand, der bei Tierhaltern in der Region erhebliche Unruhe ausgelöst hat. Tierärztin Heidi Rauter aus Mariapfarr schließt eine Vergiftung nicht aus, wie die Salzburger Nachrichten berichten. Die genaue Todesursache ist bislang ungeklärt. Rauter appelliert an Hundebesitzer, Spaziergänge in Weißpriach vorerst mit besonderer Umsicht zu unternehmen.

Rätselhafte Todesfälle

Am vergangenen Donnerstag wurde ein Bernhardiner mit heftigen Bauchschmerzen in Rauters Ordination gebracht. „Der Hund hatte starke Schmerzen im Abdomen. Wir konnten zunächst nicht feststellen, ob es sich um eine Magendrehung handelt oder um eine Vergiftung“, erklärt Rauter in den SN. Da eine Operation vor Ort nicht durchführbar war, verwies die Tierärztin die Besitzerin an eine andere Klinik. Das Tier verstarb jedoch noch während des Transports. Die Symptome waren im Anschluss an einen Spaziergang in der Gemeinde aufgetreten.

Schon einen Tag zuvor hatte der Hund einer Urlauberin nach einem Ausflug in Weißpriach plötzlich schwere Beschwerden entwickelt. „Die Besitzerin hat den Notruf gewählt, weil es dem Hund plötzlich sehr schlecht ging“, schildert Rauter in den SN. Auch dieser Hund starb, bevor eine Behandlung eingeleitet werden konnte.

Vergiftung möglich

Bis Montag war ein dritter Todesfall bekannt geworden. Rauter hält eine Vergiftung für denkbar. „Noch gibt es nichts Konkretes. Aber alle drei Hunde waren anscheinend vorher vollkommen gesund und starben dann ganz schnell.“ Starke Bauchschmerzen und Durchfall mit anschließend raschem Tod seien laut der Tierärztin typische Hinweise auf eine Vergiftung.

„Die Urlauberin hat mir erklärt, dass sie ihren Hund obduzieren lassen will. Ob das auch passiert, kann ich nicht sagen“, so Rauter.

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