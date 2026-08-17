Schäferhund beißt nach Streit zu – Mann stirbt im Spital

Ein Spazierweg, ein Streit, ein Hund – und am Ende ein Toter. Die Ermittler suchen nun dringend nach Zeugen.

Ein Streit auf einem viel genutzten Fußweg in Wakefield, West Yorkshire, hat tödliche Folgen gehabt. Ein 55-jähriger Mann wurde während der Auseinandersetzung von einem Deutschen Schäferhund gebissen und erlag noch am selben Abend seinen Verletzungen in einem Krankenhaus.

Die Polizei von West Yorkshire registrierte am Samstag um 13.36 Uhr mehrere Notrufe. Der Vorfall hatte sich auf einem Fußweg entlang einer ehemaligen Bahntrasse in der Nähe der Blacker Lane ereignet. Der gebissene Mann wurde von Rettungskräften in einem lebensbedrohlichen Zustand ins Spital gebracht, wo er kurz nach 19 Uhr verstarb.

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Noch am selben Tag nahmen die Behörden einen gleichaltrigen, ebenfalls 55-jährigen Mann fest. Gegen ihn wird wegen Mordverdachts ermittelt. Zusätzlich wird er als Hundehalter beschuldigt, dessen Tier an einem öffentlichen Ort die Kontrolle verloren und Verletzungen verursacht haben soll. Der Verdächtige befindet sich derzeit in Gewahrsam, der Deutsche Schäferhund wurde sichergestellt.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Ermittler sind nun damit befasst, den genauen Hergang des Vorfalls zu rekonstruieren. „Leider ist ein Mann ums Leben gekommen, und es ist äußerst wichtig, dass wir die genauen Umstände dieses Vorfalls verstehen“, wird Detective Chief Inspektor Michael Cox zitiert.

Besonderes Augenmerk richtet die Polizei dabei auf zwei Frauen, die sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben sollen und dem Verletzten erste Hilfe leisteten. „Wir wissen, dass zwei Personen, darunter eine Frau namens Sophie, angehalten haben, um dem Mann zu helfen und die Einsatzkräfte einzuweisen. Wir bitten diese beiden Frauen dringend, sich zur Unterstützung unserer laufenden Ermittlungen zu melden“, so Cox weiter.

Da der betreffende Fußweg stark frequentiert ist, könnten auch weitere Zeugen den Streit mitverfolgt haben. „Die ursprüngliche Auseinandersetzung ereignete sich in einem Bereich, der häufig von Spaziergängern genutzt wird. Deshalb appellieren wir an alle Personen, die irgendeinen Teil des Geschehens zwischen diesen beiden Männern gesehen oder gehört haben könnten, sich mit uns in Verbindung zu setzen“, appelliert Michael Cox.

Weshalb es zwischen den beiden Männern zum Streit kam und welche genaue Rolle der Hund bei dem tödlichen Geschehen spielte, ist weiterhin Gegenstand der laufenden Untersuchungen.