Bis zu 150 Euro Bonus: Kaputte Geräte beim Neukauf eintauschen

Altes Gerät gegen Neues tauschen und dabei bis zu 150 Euro kassieren. Eine neue Aktion macht genau das möglich.

LG Electronics Österreich hat gemeinsam mit der Altstoff Recycling Austria eine Eintauschaktion ins Leben gerufen, die Verbrauchern die Möglichkeit bietet, beim Kauf neuer Geräte bares Geld zu sparen. Unter dem Titel „Defekt gegen Neu“ können Kundinnen und Kunden vom 19. Oktober bis zum 22. November alte Elektrogeräte abgeben und dabei einen Bonus von bis zu 150 Euro erhalten – vorausgesetzt, sie erwerben gleichzeitig ein ausgewähltes neues LG-Modell. Im Fokus der Aktion stehen größere Haushaltsgeräte: Fernseher, Waschmaschinen, Trockner, Waschtrockner, Side-by-Side-Kühlschränke sowie Kühl-Gefrierkombinationen.

Recycling & Rückgabe

Die Rückgabe der Altgeräte erfolgt direkt beim Fachhändler. Wie hoch der jeweilige Bonus ausfällt, richtet sich nach dem konkret erworbenen Modell – eine Vorabprüfung, ob das gewünschte Gerät zur Aktion zählt, ist daher empfehlenswert. Die zurückgegebenen Elektrogeräte werden anschließend von der Elektro Recycling Austria GmbH, einem Unternehmen innerhalb der ARA-Gruppe, fachgerecht verwertet. Dabei werden Recyclingquoten von mehr als 80 Prozent erreicht. Thomas Maier, Geschäftsführer der Elektro Recycling Austria GmbH, bringt die Grundidee dahinter auf den Punkt: „Echtes Recycling beginnt mit einer bewussten Entscheidung.“

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Bestehende Alternativen

Die zeitlich befristete Aktion ergänzt bestehende Rückgabemöglichkeiten, ersetzt diese jedoch nicht. Wer kleinere Elektrogeräte wie etwa Smartphones loswerden möchte, kann diese seit Oktober bei zahlreichen Verkaufsstellen abgeben – ohne dafür ein neues Gerät kaufen zu müssen. Grundsätzlich gilt: Noch funktionierende Geräte sollten nach Möglichkeit weitergenutzt oder repariert werden, da eine unsachgemäße Entsorgung von Elektroschrott durch enthaltene Schadstoffe erhebliche Umweltschäden verursachen kann.