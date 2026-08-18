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Verkehrschaos

45 Minuten Stau: Diesen Bereich in Wien besser meiden

45 Minuten Stau: Diesen Bereich in Wien besser meiden
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Auf der Brünner Straße wird gebaut und das spüren Pendler in Wien deutlich. Die Lage bleibt angespannt.

Gleisarbeiten auf der Brünner Straße sorgten am Dienstagmorgen, dem 18. August, für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Laut ÖAMTC kam es in den Bereichen Trillergasse sowie Shuttleworthstraße und Lundenburger Gasse zu Wartezeiten von bis zu 45 Minuten. Mehrere Fahr- und Abbiegerelationen waren infolge der Bauarbeiten gesperrt.

Der Rückstau reichte zeitweise von der Kreuzung Brünner Straße und Lundenburger Gasse bis auf die Nordbrücke. Zwischen Katsushikastraße und Carabelligasse war auf der Brünner Straße kein Vorankommen möglich. Auch in den kommenden Tagen sei in diesem Abschnitt mit Behinderungen zu rechnen, warnen die Verkehrsexperten des ÖAMTC.

Mögliche Ausweichrouten

Wer bis Ende August in diesem Bereich unterwegs ist, sollte ihn weiträumig umfahren. Als mögliche Ausweichrouten nennt der ÖAMTC die Jedlersdorfer Straße bis zur Gerasdorfer Straße sowie die Verbindung über Brünner Straße, Frauenstiftgasse und Jedlersdorfer Straße.

Eine weitere Option bietet die Abfahrt Donaufeld von der Nordbrücke kommend auf die Brünner Straße.

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