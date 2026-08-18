Sarajevo Film Festival: Hollywood-Schauspieler Woody Harrelson feiert mit Balkan-Stars

Hollywood trifft Balkan-Filmkultur: Die ZONA-Party beim SFF zog diesmal ganz besondere Gäste in die Pivnica Sarajevo.

Beim 32. Sarajevo Film Festival, das vom 14. bis 21. August 2026 stattfindet, gehört die ZONA-Party längst zum festen Inventar des Festivalkalenders – und auch in diesem Jahr ließ das traditionsreiche Zusammentreffen die Filmwelt der Region aufhorchen. Schauplatz war diesmal die Pivnica Sarajevo, wo sich Schauspielerinnen und Schauspieler, Regisseure, Produzenten sowie zahlreiche weitere Gäste des SFF zu einem Abend voller Filmgespräche und ausgelassener Festivalstimmung einfanden.

Hommage an Frauen

Das diesjährige Motto der ZONA-Party lautet „Auch sie ist Zona“ – eine Widmung an Frauen, Schauspielerinnen und Mütter, die in der Filmbranche wirken. Im Mittelpunkt steht dabei die Anerkennung ihrer Stärke, ihrer Kreativität und ihres Beitrags zur Kinematografie, der allzu oft im Schatten der großen Leinwand bleibt.

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Prominente Gäste

Für besonderes Aufsehen sorgte in diesem Jahr der Auftritt von Hollywood-Star Woody Harrelson, der sich unter die Festivalgesellschaft mischte und den Abend sichtlich in vollen Zügen genoss. Harrelson ist Ehrengast des Festivals und wird mit dem Počasno srce Sarajeva (Honorary Heart of Sarajevo) für seinen herausragenden Beitrag zur Filmkunst ausgezeichnet. Zu seinen Ehren wird im Rahmen des SFF der Film „Welcome to Sarajevo“ (1997) von Regisseur Michael Winterbottom im Open-Air-Programm gezeigt, in dem Harrelson eine der Hauptrollen spielt.

Auch aus der regionalen Filmszene waren prominente Gesichter zugegen: Goran Visnjic, Josko Lokas und Goran Navojec zählten ebenso zu den Gästen wie eine Vielzahl bosnisch-herzegowinischer Filmschaffender.