Air Serbia baut aus: Diese sechs neuen Ziele kommen 2027

Air Serbia baut 2027 ihr Streckennetz weiter aus: Sechs neue Ziele kommen hinzu – darunter mit Miami die dritte Direktverbindung der Airline in die USA.

Air Serbia kündigt für 2027 insgesamt sechs neue Verbindungen ab Belgrad an. Besonders auffällig ist die neue Langstrecke nach Miami, die ab Mai zweimal wöchentlich bedient werden soll. Miami wird nach New York und Chicago die dritte US-Destination im Streckennetz der serbischen Fluggesellschaft. Generaldirektor Jiří Marek stellte die neuen Routen am Montagabend im serbischen Fernsehen RTS vor.

Sechs neue Routen

Den Auftakt macht im März 2027 Jerewan, die Hauptstadt Armeniens. Im April kehrt Helsinki in den Flugplan zurück. Air Serbia hatte die finnische Hauptstadt bereits ab 2019 angeflogen, die Verbindung jedoch während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 eingestellt.

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Im Mai folgt die größte Neuerung: Miami soll zweimal pro Woche nonstop mit Belgrad verbunden werden. Gegen Ende Mai kommt außerdem Cluj-Napoca in Rumänien hinzu. Im Juni startet Air Serbia schließlich Verbindungen nach Chișinău, der Hauptstadt Moldaus, sowie auf die spanische Baleareninsel Menorca.

Mit Miami bedient Air Serbia künftig drei Ziele in den USA. Menorca wird zugleich die neunte Destination der Airline in Spanien, während Cluj-Napoca nach Bukarest das zweite Ziel in Rumänien wird. Mit Chișinău nimmt Air Serbia erstmals eine reguläre Verbindung nach Moldau in ihr Streckennetz auf.

Tickets ab 20. Oktober

Neben den sechs neuen Destinationen will Air Serbia 2027 auch auf bereits bestehenden Strecken zusätzliche Flüge anbieten. Marek betonte, dass Belgrad inzwischen eine wichtige Rolle als Umsteigedrehkreuz für Reisende aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens und der gesamten Balkanregion spiele.

Der Ticketverkauf für die neuen Verbindungen startet am 20. Oktober 2026. Die ersten neuen Flüge sind für März 2027 vorgesehen, anschließend sollen die weiteren Strecken schrittweise bis Juni aufgenommen werden.