Vom Fußballprofi zur Drogenmafia – Serbe mit 1,5 Tonnen Koks in Portugal verhaftet

Vom Fußballplatz in den internationalen Drogenhandel: Ein Ex-Profi steht nun im Zentrum eines historischen Schlags gegen das Balkan-Kartell.

Der einstige Fußballer Uros Milosevic hat offenbar einen langen Weg vom Rasen in die Unterwelt zurückgelegt – und dieser Weg endete am 12. August auf einer portugiesischen Autobahn in Handschellen. Der 31-jährige Serbe wurde auf der A6 nahe Estremoz festgenommen, als er einen Transporter steuerte, in dem die Ermittler 1,5 Tonnen Kokain sowie zwei geladene und schussbereite Waffen entdeckten. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Droge wird auf rund 70 Millionen Euro geschätzt.

Milosevic ist einer von insgesamt drei serbischen Staatsbürgern, die im Zuge einer koordinierten Aktion der portugiesischen und spanischen Polizei festgenommen wurden. Alle drei stehen im dringenden Verdacht, Mitglieder des sogenannten Balkan-Kartells zu sein – einer Organisation, die in Ermittlerkreisen als eine der schlagkräftigsten Strukturen im europäischen Kokainhandel gilt. Ihre Führungsebene soll direkte Verbindungen zu Lieferanten in Südamerika unterhalten.

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Historischer Schlag

Die Festnahmen sind das Ergebnis einer umfangreichen Polizeioperation, die auf die Zerschlagung einer einflussreichen Zelle dieses Kartells an der Costa del Sol abzielte. Nach Berichten portugiesischer und spanischer Medien war Milosevic innerhalb der Schmuggel-Kette für den Landtransport zuständig: Das Kokain wurde per Schiff nach Portugal gebracht, dort auf Transporter umgeladen und sollte anschließend über die A6 zurück nach Spanien gebracht werden – von wo aus die Weiterverteilung in Europa geplant war. Milosevic soll als Kurier fungiert haben, der genau diese letzte Etappe übernahm.

Parallel dazu wurden in Spanien im Rahmen derselben Operation zwei weitere serbische Verdächtige gefasst. Dabei beschlagnahmten die Behörden zusätzlich 3,7 Tonnen Kokain. Die Gesamtbilanz der gemeinsamen Aktion wird von Ermittlern und Medien als historischer Schlag gegen das Balkan-Kartell gewertet.

Karriereende 2022

Milosevic war in seiner aktiven Zeit als Fußballer für mehrere serbische Vereine tätig, darunter Cukaricki, IM Rakovica, Teleoptik und Sindjelic Belgrad. 2022 beendete er seine Karriere – was er danach trieb, ist nun Gegenstand internationaler Ermittlungen.

Das spanische Sportportal Marca zeichnet seinen Werdegang mit den Worten nach: vom erfolgreichen Sportler zum mutmaßlichen Drogenboss.

Sein Name steht nun im Mittelpunkt eines grenzüberschreitenden Verfahrens wegen Drogenhandels und illegalen Waffenbesitzes. Die Staatsanwaltschaft der Comarca Évora hat den 31-Jährigen offiziell wegen internationalen Drogenhandels, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und verbotenen Waffenbesitzes angeklagt – er befindet sich in Untersuchungshaft.