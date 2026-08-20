Halbe Million Euro Kopfgeld: Wer verrät Montenegros meistgesuchten Clan-Boss?

500.000 Euro für einen einzigen Hinweis – Montenegro setzt im Kampf gegen den Kavac-Clan auf eine ungewöhnliche Waffe.

Montenegro setzt im Kampf gegen einen seiner meistgesuchten Flüchtigen ein deutliches Signal: Das Innenministerium hat eine Belohnung von 500.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die unmittelbar zur Festnahme von Radoje Zvicer führen. Der 42-Jährige gilt den Behörden als einer der zentralen Köpfe des berüchtigten Kavac-Clans und entzieht sich seit Jahren dem Zugriff der Justiz.

Zvicer steht schon lange im Zusammenhang mit dem Kavac-Clan und gehört zu den bekanntesten Flüchtigen des Landes. Internationale Aufmerksamkeit erlangte sein Name erstmals im Mai 2020, als er bei einem Mordanschlag in Kiew schwer verletzt wurde. Im Juli 2026 verurteilte ihn das Obergericht in Podgorica in erster Instanz und in Abwesenheit zu 40 Jahren Haft. Das Gericht befand es als erwiesen, dass Zvicer an der Gründung einer kriminellen Organisation sowie an mehreren Morden beteiligt war.

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Halbe Million Euro

Wie das montenegrinische Innenministerium mitteilt, wird Zvicer international gesucht und steht im Verdacht, eine Reihe schwerer Straftaten begangen zu haben. Darunter fallen Mord, Drogenhandel, illegaler Besitz von Waffen und Sprengstoff sowie Geldwäsche. Die ausgesetzte Belohnung in Höhe von einer halben Million Euro richtet sich an Personen, die konkrete und nachprüfbare Hinweise auf seinen Aufenthaltsort liefern und damit entscheidend zu seiner Festnahme beitragen.

Ob die Belohnung tatsächlich ausgezahlt wird, entscheidet die montenegrinische Regierung nach eingehender Prüfung der eingegangenen Informationen. Die Identität von Hinweisgebern soll dabei vollständig geschützt bleiben. Ausgeschlossen von der Belohnung sind unter anderem Personen, die lediglich bereits bekannte Informationen weitergeben, Polizeibeamte, bestimmte Angehörige sowie Personen, gegen die selbst ein internationaler Haftbefehl besteht.

Zvicer befindet sich auch auf Europols Liste der 50 meistgesuchten Flüchtigen Europas. Österreichische Behörden haben gegen ihn einen internationalen Haftbefehl wegen Kokainschmuggels und Drogenhandels in Wien veranlasst.

Blutige Rivalität

Der Kavac-Clan ist seit mehr als einem Jahrzehnt in eine blutige Auseinandersetzung mit dem rivalisierenden Skaljari-Clan verstrickt. Beide Gruppierungen tragen die Namen von Stadtteilen der montenegrinischen Küstenstadt Kotor. Als Auslöser des Konflikts gilt das Verschwinden von rund 200 Kilogramm Kokain im Jahr 2014 in Valencia.

Was damals als krimineller Streitfall begann, weitete sich zu einer jahrelangen Abfolge von Racheakten und Auftragsmorden aus, die längst über die Grenzen Montenegros hinausreicht. Im Verlauf des mehr als zehnjährigen Konflikts kamen über 60 Menschen ums Leben. Die Gewalt griff neben Montenegro und Serbien auch auf andere europäische Länder über. Zu den prominentesten Opfern zählt Jovan Vukotic, der als führende Figur des Skaljari-Clans galt und 2022 in Istanbul erschossen wurde.

Wo sich der 42-Jährige derzeit aufhält, ist nach wie vor unbekannt.