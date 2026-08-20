E-Auto-Boom: Österreich knackt die 300.000er-Marke schneller als erwartet

Österreich erreicht einen E-Mobilitäts-Meilenstein – und das Tempo, mit dem er kam, überrascht selbst Experten.

Österreichs Elektromobilität hat eine neue Schwelle überschritten: Erstmals sind mehr als 300.000 rein batterieelektrische Pkw im Land zugelassen. Wie das Verkehrsministerium am Montag mitteilte, lag der hochgerechnete Bestand an E-Pkw Ende Juli 2026 bei 304.328 Fahrzeugen. Allein im Juli wurden 7.073 neue Elektroautos zugelassen – das entspricht einem Anteil von 27,39 Prozent aller im selben Monat neu registrierten Pkw.

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) betonte: „Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein E-Auto, weil das Angebot größer wird, die Technologie ausgereifter ist und die Ladeinfrastruktur kontinuierlich wächst.“

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Ladeinfrastruktur wächst

Parallel dazu baut Österreich sein Netz an öffentlichen Ladepunkten weiter aus. Derzeit stehen rund 39.500 solcher Anschlüsse zur Verfügung. Laut Ministerium soll die Marke von 40.000 Ladepunkten noch im Laufe des Sommers erreicht werden. Seit Beginn des Jahres 2026 wurden österreichweit 3.817 neue Ladepunkte in Betrieb genommen.

Steigende Dynamik

Die Entwicklung zeigt eine deutlich steigende Dynamik: Die Grenze von 100.000 batterieelektrischen Pkw wurde in Österreich im September 2022 überschritten. Für die zweite Hunderttausend-Marke waren danach noch 27 Monate erforderlich, während der Anstieg von 200.000 auf 300.000 Fahrzeuge in lediglich rund 19 Monaten gelang.

In einzelnen Bundesländern liegt der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen dem Ministerium zufolge bereits bei über 30 Prozent.