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Verkehrschaos

Autobahn gesperrt, Baustellen: Stau an Grenzübergängen nach Bosnien

Autobahn gesperrt, Baustellen: Stau an Grenzübergängen nach Bosnien
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Wer dieser Tage mit dem Auto nach Bosnien-Herzegowina reist, sollte mehr Zeit einplanen als gewöhnlich. An mehreren Grenzübergängen bilden sich derzeit lange Fahrzeugkolonnen – besonders betroffen sind die Übergänge Orasje, Gradiska, Velika Kladusa und Kamensko. An den übrigen Grenzstellen ist mit Wartezeiten zwischen zehn und dreißig Minuten zu rechnen.

Sperren & Umleitungen

Auch auf den Autobahnen und Magistralstraßen des Landes sorgen Bauarbeiten für Behinderungen. Der Autobahnabschnitt A-1 zwischen Kakanj und Lasva ist derzeit vollständig gesperrt, der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Gleiches gilt für den Abschnitt Golubinja–Nemila: Hier weicht der Verkehr auf die Magistralstraße M-17 aus. Auf der A-1 im Bereich Sarajevo-West–Lepenica wird der Verkehr in die Überholspur geführt.

Weitere Einschränkungen betreffen mehrere Magistralstraßen, darunter die Verbindungen Brcko–Bijeljina und Jajce–Crna Rijeka, wo Fahrbahnverbreiterungs- und Instandhaltungsarbeiten zu verengten Fahrspuren führen. In Tuzla sowie in den Ortschaften Miladije, Simin Han und Srebrenik werden außerdem Ampeln gewartet, was zu zusätzlichen Verzögerungen führen kann.

Empfehlungen für Fahrer

Autofahrern wird empfohlen, ausreichend Abstand zu halten, auf riskante Überholmanöver zu verzichten und die aktuellen Verkehrszeichen sowie etwaige Umleitungshinweise sorgfältig zu beachten.

Besondere Vorsicht gilt im Bereich von Schulen und stark befahrenen Ortsdurchfahrten.

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KO KOSMO-Redaktion
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